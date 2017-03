7 consejos para olvidar a tu ex

No es fácil dejar atrás un amor, pero podemos evitar extrañar con el tiempo, cerrar ese capítulo y lograr empezar otra vez. Porque la ruptura de una pareja no es una situación fácil de digerir. La etapa de duelo se puede volver constante haciendo difícil olvidar a tu ex novio. Sólo con actitud y algunas actividades podrás lograrlo. Sigue estos siete pasos y de una vez por todas ¡sácatelo de la cabeza!



EXPRESA TUS SENTIMIENTOS. Si quieres llora, grita, patalea hasta que ya no tengas fuerzas. Permítete sentir cólera, tristeza y todos los sentimientos naturales de un duelo. Luego, toma la decisión de superarlo. En esta fase, intenta reflexionar sobre qué hiciste o dejaste de hacer para que la relación acabe. No te centres en los errores de él, sino trata de identificar tus patrones, para no repetirlos en una siguiente relación.



ROMPE CON LOS RECUERDOS. Aleja de tu vista todos los regalos, tarjetas y fotografías que tengas de tu ex. Algunas mujeres prefieren quemar o tirar esos obsequios para materializar el fin de la relación; otras las guardan en el fondo del armario porque las valoran por ser parte de su vida.



SÁCALO DE TU VIDA VIRTUAL. Aunque esto resulte más difícil porque tus contactos lo notarán y harán preguntas, es mejor quitar las fotos que tenías junto a él. Luego elimínalo de tus contactos, bloquéalo. Así evitarás caer en revisar lo que hace o con quién habla y no correrás el riesgo de convertirte en una ex obsesiva.



APROVECHA TU SOLTERÍA. Ahora que tienes más tiempo para ti, retoma las actividades que te gustan. Practicar deporte es muy buena opción. También, puedes tomar clases de baile, pintura o embarcarte en nuevos proyectos laborales o académicos. Ocupar la mente en varias cosas te ayudará a superar lo que te afecta.



NO VEAS A SU ENTORNO. Es muy común intentar mantener comunicación con la familia del quien ahora es tu ex novio, pero ante la ruptura es mejor guardar distancia, al menos por un tiempo. Es casi inevitable que los amigos y familiares de él deslicen comentarios o versiones distorsionadas sobre las causas de la ruptura, por ello lo mejor es alejarte.



TÓMATE TU TIEMPO. Sal con tus amigas, dedícale tiempo a tu familia. Rodéate de personas que te quieren y en quienes puedas hallar apoyo incondicional. Muchos querrán darte un consejo, pero no sigas todo al pie de la letra, mejor identifica qué familiar o amigo es positivo para ti.



DIVIÉRTETE. Seguramente tardarás un tiempo en volverte a enamorar y a sentir algo de verdad por alguien, pero mientras tanto ¡diviértete! Te ayudará mucho a superarlo y a subir tu autoestima salir con otros hombres, tener citas, ir a fiestas de amigos.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.