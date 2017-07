Quién no ha tenido alguna vez una primera cita. Si estás en esta etapa de conocer a una persona y de enamorarte, presta atención a los siguientes consejos porque si cometes estos errores podrías dejar una mala impresión y hacer que ese galán nunca más vuelva a llamarte. Nada de llegar tarde, excederte en el maquillaje o vestirte como si vas a una fiesta de gala. Todo exceso es malo, lo ideal es ni muy arreglado ni muy desarreglada. Si te interesa realmente ese chico, y quieres tener buenas relaciones de pareja, ya sabes lo que no debes hacer. ¡Estás avisada!



1. LLEGAR TARDE

La puntualidad es una muestra de respeto. No hay peor forma de dar una primera impresión que llegar tarde a la primera cita.



2. PROPICIAR EL CONTACTO FÍSICO

Esto se puede prestar a malentendidos. Tu cita podría pensar que estás desesperada o que buscas solo una aventura.



3. APARECERTE EN VESTIDO DE GALA

No solo desentonarás con la ocasión, sino que pondrás al muchacho en una situación bastante incómoda. Procura ir vestida de acuerdo al lugar en el que quedaron en encontrarse.

4. ENFOCARTE SOLO EN TU CELULAR E IGNORARLO

La primera cita es el momento ideal para que ambos puedan conocerse. Si te dedicas a revisar el celular, no solo te perderás saber más de él, también le darás a entender que no te interesa.



5. DEJAR QUE PAGUE LA CUENTA

Si él se ofrece, no habría problema, pero lo mejor en las primeras citas es que compartan los gastos. Así das una impresión de ser una mujer segura e independiente.



6. EXAGERAR EN TU MAQUILLAJE

No decimos que no debas maquillarte, pero procura que no se te pase la mano. Es mejor que el chico te conozca tal y como eres.



7. HABLAR DE TI MISMA O DE TU EX

Lo primero te dejará como una mujer poco interesada en conocerlo y lo segundo, como alguien que aún no olvida el pasado. No lo hagas.



