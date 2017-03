Actitudes que odiamos de ellos

Llevas mucho tiempo sin pareja y sientes que es el momento de abandonar la soltería y lanzarte en busca de alguien. Sales con amistades los fines de semana, le echas el ojo a alguien del trabajo, tienes apertura en las redes sociales para conocer algún soltero, pero nada. A veces no se trata de ser exigente, sucede que muchas veces son las chicas las que más se esfuerzan para lucir atractiva, interesante e inteligente en la primera cita, pero ellos, a veces, no se esfuerzan nada. Existen algunas actitudes masculinas que desaniman a muchas mujeres en la primera cita y cancelan la posibilidad de una segunda.

El machista: No dejan que las mujeres opinen. Son la clase de chicos que siempre tendrá la razón en las discusiones, y no te dejará rebatir sus argumentos. Insoportable.

actitudes negativas de ellos Si es de los que dice, probablemente esté molesta porque anda ‘en sus días", déjalo ir. No te pierdes de nada.

El cochino: La falta de limpieza y presencia de algunos hombres hacen que salgamos corriendo. Cómo pueden pensar que nos gusta que nos abracen cuando acaban de jugar fútbol dos horas seguidas, que lleven el pantalón casi en las rodillas, o que tengan la uña del dedo meñique larga, y pintada. Imagínate.



El fachoso: Si los poco arreglados nos desagradan, el otro extremo tampoco es buena opción. Imagínate que sea él quien se arregle más que tú y en plena cena diga que va al baño a retocarse. ¡¿What?!



Presumido: Dime lo que presumes y te diré lo que careces. Es muy difícil soportar a un chico que solo sabe hablar de lo que hace, tiene o donde fue. Su último viaje al extranjero y su nuevo reloj original serán sus únicos temas de conversación. Aburrido.



Mirón: Pasas horas arreglándote de pies a cabeza para que tu cita detenga sus ojos en tu escote. Le cuentas de los planes que tienes en mente, y él solo sabe mirarte las piernas o tu pecho. No tienes porqué soportarlo. Si notas algo así, ¡huye!



Tacaño: Cada vez es más común que la mujer pague la mitad de la cuenta, y eso no nos molesta. Lo que a veces sorprende es, por ejemplo, que el chico nos pida hasta los céntimos con tal que ambos paguen exactamente igual. Un consejo, evita el problema y mejor lleva sencillo.



Terco: Pese a que fuiste clara al decirle que solo pueden ser amigos, este chico sigue y sigue insistiendo en tener algo más contigo. El dicho ‘el que la persigue, la consigue’ no aplica con chicas seguras. Si te cansaste de sus insistencias corta de raíz toda comunicación.



