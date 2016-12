Detecta si tu hijo adolescente tiene problemas de alcohol

Los adolescentes comienzan a tomar alcohol por curiosidad y muchas veces solo por la presión social para no convertirse en el ‘quedado’ del grupo.



Si sabes que tu hijo ya bebe alcohol, tienes que hablar con él y explicarle los riesgos que implica hacer esto a su edad.

De acuerdo a la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor el consumo de alcohol en adolescentes altera su sistema nervioso, retrasar su crecimiento y afectar su hígado.



INDICIOS

Hay señales que pueden alertarte de que tu hijo ya consume alcohol. El más delator es el olor (en la ropa y el aliento). Pero también pueden mostrar actitud agresiva, irritante, cautelosa o aislante.



MAL EJEMPLO

Hay papás que aplauden que sus hijos beban alcohol porque piensan que eso es señal de hombría y respeto social. No permitas que tu esposo haga eso. Conversa con él y hazle ver su error. Si no entiende, visiten juntos a un especialista.