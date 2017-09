Adulto Mayor: Abuelitos presentan divertida obra musical en Lima Este [FOTOS]

Son alegres, lindos y muy tiernos, pero no son pastores del Señor, estos abuelitos realmente son actores del Centro Integral del Adulto Mayor de La Molina (CIAM) y protagonizan una divertida obra musical adaptada de la película norteamericana ‘Cambio de hábito’, en Lima Este.



La obra llamada ‘El show de las monjitas’ no solo se ha presentado en Lima Este, también en diversos escenarios, como en el Penal de Mujeres de Chorrillos y en la Municipalidad de Lurín. Estos adultos mayores demuestran su gran talento para la actuación.



Profesor Giovani Sanoni, ¿cuántos adultos mayores forman el elenco?

Entre 30 y 35. La menor del grupo tiene 60 años y la mayor, 92.



¿Por qué eligieron esta obra?

El grupo ya ha presentado otras cinco obras teatrales, pero este musical es un éxito. Es el más solicitado por el público.



d Estos empeñosos y carismáticos abuelitos nos demuestran que todos podemos hacer arte. d

¿En qué lugares se han presentado?

Hemos estado en la Penal de Mujeres de Chorrillos, en la Municipalidad de Lurín, en albergues, en el Ministerio de Agricultura... en muchos sitios.



¿Fue difícil acercar el teatro a los jubilados?

Para nada, ellos demuestran que todos podemos hacer arte. Además, esta es una manera de alegrar sus mentes y dejar de lado el sedentarismo.



Señora Ida Ausejo (73), usted parece una monjita de verdad...

Todos creen que lo somos, pero yo lo único que tengo de ‘santa’ es mi paciencia, sin ella no tendría 56 años de casada (risas).



¿Cuál es su papel en la obra?

Soy la monja que anima a las demás a esforzarse para sacar adelante nuestro convento, que está a punto de cerrar. Es ahí donde yo canto ‘Yo viviré’ (versión en español del tema ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor).



d Desde que descubrieron su talento para la actuación y el canto se sienten revitalizados. d

¿De joven ha cantado o actuado?

Solo cuando estudié en la primaria. Pero antes, no. Todo lo aprendí en este taller de teatro.



¿Quién es su fan número uno?

Mi esposo. Cada vez que me presento está tomándome fotos.



¿Cómo se animó a entrar al CIAM?

Luego de tantos años de dedicarme a mis hijos y mis negocios, quise descansar y pensar en mí. Desde que descubrí la actuación y el canto me siento revitalizada.



d Todos se aprenden el libreto y ensayan con mucha voluntad. d

En su caso, señor Carlos Valderrama (79), ¿por qué entró a este taller?

Perder a mi esposa y pasar al retiro como coronel del Ejército hicieron que buscara actividades que me alejaran de la depresión. Aquí descubrí habilidades que no sabía que tenía.



En el musical, usted es un sacerdote...

Sí, y bailo la canción ‘Rumba, samba, mambo’ del grupo Locomía, ¡sacudiendo mi abanico!



¿Su familia lo ha visto actuar?

Claro, mis dos hijas están felices de que lleve una vida activa.



¿Alguna vez ha olvidado uno de sus diálogos?

No, aquí todos nos aprendemos el libreto y ensayamos con mucha voluntad. Nos sentimos jóvenes, no nos olvidamos las cosas. (Milagros Laura)

