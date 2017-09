Alessandra Fuller contenta con su línea de ropa [VIDEO]

Su interés y gusto por la moda impulsó a la actriz juvenil Alessandra Fuller a lanzar su línea de ropa ‘AB Brands’. Los buenos resultados no se hacen esperar para la popular Rosy de la telenovela VBQ.



¿Cuál es el siguiente paso?

Continuar con cada uno de mis sueños. Hasta el momento ya hemos inaugurado el local en el Nuevo Hall del C.C. Jockey Plaza y también el del Mall del Sur, en Bellavista y Plaza Lima Norte. De verdad no puedo estar más contenta.



¿Qué productos ofreces?

‘AB Brands’ by Ale Fuller es una marca de ropa que refleja mi esencia. Es completamente versátil. Puedes encontrar desde outfits románticos, fancies, hippy chics hasta looks un tanto más street style. Más urbanos, relajados. Y es que yo soy así en la vida real, no tengo un estilo particular, vestirse diferente cada día es mucho más divertido.



¿Ha sido muy difícil empezar el negocio?

Definitivamente todo lo nuevo da miedo e inseguridades, pero soy de las personas que cree que al final, uno se arrepentirá no de las cosas que hizo, sino de las que nunca hizo. Afortunadamente, tengo un equipo maravilloso lleno de talento y años de experiencia.



¿Lo más importante para mantener tu empresa exitosa?

Hacer cada cosa con pasión y amor absoluto. Por otra parte, creo que la clave del éxito de toda empresa es hacer que la marca no solo se posicione en la mente del cliente, sino que también en su corazón y convertirse así en una “LoveMark”, a eso apuntamos, a fidelizar a nuestro público, engreírlas, cuidarlas y sorprenderlas siempre.