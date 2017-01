Alexis Descalzo: 'Las chicas me lanzan muchos piropos' [FOTOS]

Alexis Descalzo, el exchico reality, conversó con +Mujer y reveló muchas cosas de su vida. Entre ellas, por qué no retomó el fútbol después de su lesión, qué lo animó a abrir sus escuela de baile 'Menéalo' y cómo le está yendo en su nueva faceta de cantante con su tema 'Cutuplá'.



El modelo Alexis Descalzo contó que las chicas le lanzan muchos piropos. "Cuando bailo las chicas me dicen muchas cosas bonitas. Una vez una me dijo: '¡dame un beso!' y yo le respondí te 'doy dos, linda'. Fue muy gracioso", añadió.



Además, Alexis Descalzo dijo que por el momento no tiene pareja sentimental porque está enfocado en su carrera artística. Si deseas saber más sobre él, solo debes comprar tu revista +Mujer a S/ 1.00 en todos los quioscos. ¡Cómprala ya!

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.