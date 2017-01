Alimentos que causan caries: Cuida tus dientes evitando 5 alimentos

No es lo mismo comerse una manzana que un dulce, ¿verdad? Existen alimentos que causan caries y son perjudiciales para los dientes. Son aquellos que se pegan en los dientes y tienen mucha azúcar como los pasteles, golosinas y gaseosas.



Cuando tomas gaseosas o bebidas con azúcar y comes productos a base de almidón, no solo se alimenta usted: también alimenta la placa que puede causar problemas en los dientes por culpa de estos alimentos que causan caries.



El dulce de las golosinas, lo crujiente de los snacks y la frescura de las gaseosas provocan mucho más que un sabor agradable en su boca. Estos alimentos causan caries y deben evitarse por el bienestar de tus dientes.



Las galletas: Todas las que contienen relleno están bañadas en chocolate, son glaseadas o tienen cobertura de dulces. Se adhieren a la superficie de los dientes, los azúcares se fermentan y se convierten en ácido que ataca a la pieza dental.



Las bebidas: Gaseosas, jugos artificiales, concentrados de fruta, jarabes, bebidas cítricas envasadas, energizantes y bebidas rehidratantes. Contienen grandes cantidades de azúcares refinados que erosionan los dientes.



Los snacks: Los chizitos, cereales con dulces, cheese tris, maní confitado, popcorn con glaseado de azúcar, etc. Se retienen entre los dientes el tiempo suficiente como para que sus azúcares se descompongan y generen caries.



Las golosinas: Caramelos, chupetines, grageas, gomitas, toffees, etc. Contienen azúcares pegajosos que se esconden en las grietas de los dientes sin que uno se dé cuenta.



Los carbohidratos: Los pasteles que contienen harina, como los palitos de pan, los queques, pyes, tartaletas, galletas horneadas, etc. Por qué: Contienen sacarosa (azúcar de mesa), que es la más cariogénica.