Almendra Gomelsky: ¿qué es el amor para ella? [VIDEO]

Hoy nuevamente veremos a Almendra Gomelsky en ‘Mujeres sin filtro’, un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo, y que ahora la mantiene feliz, porque -afirma- saca lo mejor de ella, permitiéndole hacer locuras de gente mayor, y sacudirse un poco la imagen de la eterna dalina.



El amor es...

Lo que mueve todo, el motor que te motiva.



Ser dalina es...

Es un estigma que me va a perseguir hasta el día en que me muera.



¿Qué sigues extrañando de Argentina (nació allá, pero vive en nuestro país desde 1983)?

La familia que aún tengo allá, olores, sabores.



¿Y qué te gusta del Perú?

Los microclimas y la maravillosa gente que tiene. Amo este país.



‘Mujeres sin filtro’ es...

Un proyecto que tenía en mente y se logró. Estoy feliz.



¿Cuál ha sido la mayor locura o tontería que has hecho hasta el momento en el programa?

Un montón porque mis compañeritas están locas y sacan lo mejor de mí.



Un personaje que te gustaría interpretar...

Me agradaría estar en una comedia, hacer algo divertido.



¿Tienes más de 20 pares de zapatos?

Un poquito más, pero multiplicado (risas).



Tu más grande orgullo es...

Mis hermosos hijos, por lo bien educados que son.



Si te regalaran un superpoder, ¿cuál sería?

La invisibilidad (cualidad de invisible).



¿Por qué?

Para poder estar en todos lados sin ser vista.



Un color de ropa que no tengas en tu clóset...

Los tonos fosforescentes.



Otra profesión que te hubiera gustado seguir...

Educación.



¿Crees que existe el amor a primera vista?

Sí, de todas maneras.



Lo primero que ves en una persona es...

Los ojos, la mirada.



Una cosa que han dicho de ti y no es cierta.

Que me hice miles de cirugías en la cara. No me hice ninguna.



La familia es...

Lo mejor que uno puede tener.



Un sonido que te recuerde tu infancia...

La lluvia.



Tu primer beso lo diste a los...

13 años, sin lengua.



¿Te llevas bien con tus exparejas?

De lejos, pero bien.

¿Hay vida después de la muerte?

De todas maneras.



El peor defecto de los seres humanos es...

El egoísmo, la intolerancia.



La cualidad que más admiras...

La tolerancia, el poder ser justo con los demás.



¿Te gusta celebrar tu cumpleaños?

Me encanta.



¿Es mejor una mentira blanca a una verdad dolorosa?

A veces, sí.



¿Cuál es la imagen que tienes de fondo de pantalla?

Una foto de mi marido y mis hijos.



Un sueño no realizado.

Dar la vuelta al mundo, conocer Egipto.