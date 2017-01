¿Qué hacer si tu amiga sale con tu 'ex'?

¿Qué hacer si tu ex sale con tu amiga? Es la pregunta que debe hacerse ahora mismo la modelo de Victoria’s Secret, Bella Hadid, luego que su amiga Selena Gomez fuera fotografiada besando a su ex novio, el también cantante ‘The Weeknd’. Situación que ha generado diversas especulaciones en Hollywood, y que nos hace reflexionar que si bien le puede pasar a cualquiera, ¿qué es lo más saludable que podemos hacer para afrontar la incómoda situación de ver a tu ex y a tu amiga juntos?



Lo mejor que podemos hacer en estos casos es analizar la situación y recordar por qué decidiste alejarte de él o por qué su relación no funcionó. Si bien es cierto, existen códigos de amistad, recuerda también que: “Nadie manda en el corazón de nadie”.

Te recomendamos 5 cosas que debes hacer al enterarte que tu amiga sale con tu ex, es normal sentirse decepcionada pero no reacciones con agresividad. Recuerda que es importante que mantengas tu amistad:



1.- Recuerda por qué se alejaron

Analiza los motivos que los llevó a alejarse, eso te debe servir para que reacciones y te des cuenta que él no era para ti. Sabes que ahora eres libre y podrás encontrar a alguien mejor, alguien que te llene en todos los aspectos y haga tu vida más feliz.



2.- No existe el código de amigas

Existe un código que nunca debe romperse entre amigas: “No debes salir con el chico que me gusta”, código que es muy respetado entre mujeres. Si bien es cierto, muchos dirán que tu amiga no debería involucrarse con tu ex, pero ¿quién manda en el amor? Además ya no tienes ningún compromiso con ese chico, y él tiene derecho de buscar el amor en alguien más, quizá a ellos les funcione mejor.



3.- Busca tu tranquilidad

Si verlos juntos te provoca dolor, no los frecuentes. Aléjate de las redes sociales. Haz como Bella Hadid que lo primero que hizo al enterarse del nuevo amor entre su amiga y ex novio, es dejar de seguirlos en Instagram y en todo tipo de red social.

Es mejor darte tu lugar, no los veas hasta que asimiles esa nueva relación. Todos tienen derecho a enamorarse y a encontrar su felicidad, no te ahogues pensando en ellos. Tú también date la oportunidad de volver a ser feliz, no te encierres en esa situación, solo conseguirás hacerte daño.



4.- Quizá no sea para siempre

Así como tu relación con tu ex no funcionó, puede que a ellos tampoco les funcione y tu amiga se aleje de él en poco tiempo, ¿qué pasaría entonces si cortas su amistad? No arruines la amistad y deja que todo fluya.



5.- No guardes rencor

Si tu relación con tu ex no funcionó, deja que tu amiga experimente e intente mantener una buena relación. No le llenes la cabeza de ideas y deja que ella descubra las cosas por su cuenta, quizá les vaya bien. No seas rencorosa ni con tu amiga ni con tu ex, dales la oportunidad de ser felices.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.