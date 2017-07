Analí Gómez, la reina del surf peruano, revela sus secretos a Trome [ENTREVISTA]

La laureada surfista nacional Analí Gómez permanece en la cresta de la ola del éxito y está dispuesta a ofrecerle más victorias al Perú. Ahora incentiva este deporte en los niños menos favorecidos.

¿Qué es el surf para ti?



Es todo: mi trabajo, profesión y estilo de vida. Gracias a este lindo deporte he podido conocer varios países, representando a mi lindo país.



¿Cómo te sentiste al recibir los Laureles Deportivos?



Significó el reconocimiento a todo el esfuerzo y dedicación que le he puesto a este bonito deporte. Ver mi nombre en el Estadio Nacional es un honor.



¿Tienes auspiciadores?



Gracias a Dios pude concretar ese apoyo. Hay buenos auspiciadores que confían en mi carrera deportiva y me dan la oportunidad de seguir representando al país.

Es una gran responsabilidad...



Sí, y me siento totalmente orgullosa de eso.



¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que enfrentaste?



He tenido que enfrentarme a mí misma. Había abandonado mi entrenamiento porque consideré que no tenía auspiciadores y apoyo necesario. Pero hay que seguir luchando por nuestros sueños, como tiene que ser. Así gané mi propia batalla.



Cuéntanos de tu trabajo con ‘Surf para todos’...



Hemos creado esa ONG para apoyar a niños que aman las olas y quieren defender los colores del Perú.



Un consejo a las mujeres peruanas...



Solo les puedo decir que muchas veces van a sentir desigualdad en nuestra sociedad, pero lo importante es persistir.