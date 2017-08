Yo Soy: Andrea Bocelli peruano es el más solicitado en bodas y misas   

Cuando Fernando Alcalde (48) cierra los ojos, cambia de piel. O mejor dicho de voz, y se convierte en la versión peruana del reconocido cantante lírico Andrea Bocelli. Desde que quedó entre los finalistas de un programa de imitación Yo Soy, este vecino de Chorrillos trabaja todos los fines de semana entonando los temas de su ídolo: ‘Ave María’, ‘Bésame mucho’, ‘Vivo por ella’ y ‘Por ti volaré’.



¿Cómo descubres que tu voz es parecida a la de Andrea Bocelli?

Fue por un amigo. Él me convenció de imitar al cantante, incluso él hizo la cola para que yo me presente en el programa ‘Yo Soy’.



Fue tu segundo intento.

Sí, antes ingresé al programa como Nino Bravo, pero me eliminaron a la tercera semana. En cambio, con Bocelli llegué hasta la final.



¿Cuánto ha cambiado tu vida con esta imitación?

Mucho, ahora tengo más contratos como Bocelli que como Fernando Alcalde y lo acepto.



Te contratan en bodas y misas, ¿alguna anécdota?

Me contratan para diversos eventos. Recuerdo que una vez, una novia me dijo “acércate” y cantó conmigo el tema ‘Vivo por ella’. La novia hizo la voz de Martha Sánchez y lo hizo muy bien, me sorprendió.



¿Qué dice la familia de esta imitación?

Están felices, solo que muchas veces no puedo estar con ellos los fines de semana porque esos días tengo más contratos.



¿Qué proyectos tienes como Fernando Alcalde?

Me presento en los escenarios también con mis temas criollos, valses, boleros y cumbias. Quiero grabar mis propias composiciones o que otro artista pueda interpretarlas.



¿Los lectores donde pueden contactarte?

En el Fan page Andrea Bocelli Peruano - Yo Soy.



