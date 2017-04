Andrea Luna y su detrás de cámaras para la revista +Mujer

Andrea Luna, la actriz que derrocha sensualidad en cada gala de 'El gran show', brindó una entrevista a la revista +Mujer, donde además se vistió con un hermoso vestido rojo y se sometió a un cambio de look.



La actriz Andrea Luna de 'Solo una madre' confesó no sentirse una mujer sexy, aunque le gusta jugar, a través de los personajes que encarna, a ser la niña mala y atractiva. "A diario prefiero lucir prendas sueltas y cómodas. Y como no salgo a fiestas, aprovecho las alfombras rojas o entrevistas para arreglarme, verme diferente y sentirme bien”, manifestó.



Además, la actriz dijo estar interesada en seguir aprendiendo más de su carrera y poder abrirse camino en el extranjero. De hecho, no descarta hacer un desnudo. "También me gustaría interpretar un personaje que sea opuesto a mí, quizás el personaje de una lesbiana", señaló Andrea Luna quien también se refirió a su relación con el actor Pietro Sibille.



