Andrea Luna se confiesa con Trome: "Al inicio vendía ropa en las ferias" [ENTREVISTA]

Actriz Andrea Luna tuvo un comienzo difícil, pero hace cuatro años abrió su tienda de ropa en Miraflores y espera tener sucursales en provincias.

Andrea, te conocemos como modelo y actriz, pero llevas años en la faceta de empresaria.



Sí, tengo mi tienda de ropa desde hace seis años.

¿Qué te hizo apostar por este rubro?



Ser modelo y estar rodeada de moda, diseñadores y revistas. Todo eso hizo que me diera cuenta de que esto era en lo que quería emprender.



¿Te fue difícil obtener un capital para tu empresa?



Yo empecé a trabajar desde los 15 años y ahorré pensando en tener un negocio. Aunque yo misma pagaba la universidad, siempre destinaba un dinero para mi capital y así poder empezar.

¿Estudiaste algo sobre costura, diseño de modas?



No, pero me alié con las personas correctas. Trabajé con amigos diseñadores y, tomando en cuenta mis gustos de moda, creábamos las colecciones de ropa.



¿Cuál fue tu mayor obstáculo en este negocio?



Encontrar buenos confeccionistas, porque algunos se retrasaban con las entregas o no hacían las prendas con la calidad que se les pedía. Esos problemas afectaban mi producción.



¿Has llegado a tener pérdidas o al punto de estar en quiebra?



He tenido muchas pérdidas por el tema de los confeccionistas, pero aprendí a no confiar demasiado y sacar las colecciones con anticipación para no correr con los tiempos y cumplir.

¿Siempre vendiste en tienda?



No, al inicio iba a ferias con mis prendas. Era como una gitana.



¿Te funcionó ese estilo de negocio?



Sí, pero la ropa se estropeaba y las clientas me pedían un lugar donde ver las nuevas colecciones. Entonces, hace cuatro años aposté por abrir una tienda aquí en la galería Caracol, en Miraflores.



El dicho: El que tiene tienda que la atienda, ¿lo aplicas?



Trato en lo posible de estar en el local, pero a veces el tema de las grabaciones no me lo permiten. Sin embargo, me encargo de las redes sociales de mi marca y comparto por ahí las nuevas colecciones o diseños que nos llegan.

Como personaje conocido, muchas de tus clientas deben pedir que tú las atiendas, ¿cómo haces para cumplir con ellas?



Cuando estoy libre realizo eventos con ofertas y promociones y yo estoy al frente.



¿Qué es lo que más disfrutas de este negocio?



Asesorar. Que las chicas me consulten cómo vestirse para tal evento o qué ropa deben usar según su tipo de cuerpo, me encanta. Disfruto ayudar a armar los ‘styling’ (tenidas).



¿Has pensado abrir otra tienda?



Me gustaría abrir otra en provincia, porque tengo clientes que compran a través de nuestras redes y veo que tenemos demanda por el norte del país.

¿Eso será en corto plazo?



Aún no lo sé, porque estoy evaluando abrirme paso en otro rubro.



¿Cuál?



En el de comida. Pienso en una cafetería que ofrezca postres saludables.