Andrea Luna: 'Sí haría un desnudo'

Hace unos días la vimos dando sus mejores pasos en la pista de baile de 'El gran show' y ahora la tienes en la portada de tu revista +Mujer de Trome. Sí, hablamos la bella Andrea Luna.

La también protagonista de la telenovela 'Solo una madre' confesó en esta edición de tu revista que es una mujer madura y que sí haría un desnudo.



"Un desnudo no tiene por qué ser un escándalo porque así venimos al mundo, lo haría si está bien justificado", declaró Luna, quien agregó que en el pasado se dedicó al mundo de modelaje para costear sus estudios.

Pese a que muchos la ven como una chica guapa, la actriz mencionó que nunca se ha sentido sexy, pero le gusta jugar, a través de los personajes que encarna, a ser la niña mala y atractiva.



PIETRO EN SU CORAZÓN



En cuestión del amor, la protagonista de 'Solo una madre' consideró que su pareja (el actor Pietro Sibille) es la persona más dulce del mundo. "Siempre está actuando cuando habla en público. Tenemos en común el cine, comer pasta, beber vino y no ir a fiestas, no nos gusta", reveló.



