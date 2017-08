Angie Arizaga: "Consigo mis metas sin dañar a nadie" [ENTREVISTA]

Sonreír es su sello personal. Con esa buena actitud, la popular Angie Arizaga de ‘Esto es Guerra’ responde a este cuestionario, donde admite ser risueña, constante cuando se fija objetivos y amante de su familia por sobre todas las cosas.

Tu pasión es...

El baile. Obviamente es mi pasión, no digo que lo haga bien (risas).



¿Por qué ahorrar?

Porque es bueno pensar en el futuro, hacer empresa y seguir creciendo.



¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta?

Mi barriga.



Defínete en tres palabras.

Graciosa, risueña y alegre.

Tus padres son...

Luis Arizaga e Iris Ruíz.



¿Serías una madre soltera?

Nunca lo he pensado, porque siempre busco la unión familiar, gracias al ejemplo de mis padres.



El amor de tu vida es...

Mi familia.



¿Un hobby?

El boxeo, me encanta.



Viajar es...

Relajo y compras.

Angie Arizaga provocó risas en 'Esto es Guerra'.

¿Perdonarías una infidelidad?

No me he puesto en el caso, no sabría qué responder sobre eso.



¿Qué curso no te gustaba en el colegio?

No me llevaba muy bien con Lenguaje.



¿Qué es lo más bonito que te han dicho tus fans?

Que les gusta cómo me llevo con mis padres.



¿La amistad verdadera existe?

Sí, tengo muy buenas amigas fuera y dentro de la televisión.



¿Alguna vez te sentiste discriminada por tu color de piel?

No, jamás. Además, yo amo ser negra.

¿Amor pasional o amor romántico?

Romántico.



El mejor Año Nuevo que pasaste fue en...

Mi casa, solo una vez viajé con amigos. Sigo creyendo que pasar el Año Nuevo en familia es lo mejor, eso no lo cambio.



¿Quién es la persona más divertida que conoces?

Paloma (Fiuza) es demasiado divertida, siempre te saca una sonrisa.



¿Cuántas horas le dedicas a tu negocio?

Todas las que puedo, estoy muy involucrada con mi línea de ropa, sacando nuevas tendencias.

¿Un sueño no realizado?

Ninguno, siento que estoy cumpliendo mis metas.



¿Tu mejor cualidad?

Soy muy constante y lucho hasta conseguir mis objetivos, sin herir ni dañar a nadie.



¿Qué tipo de personas no te caen?

Las hipócritas.



¿Te sientes orgullosa de ti misma?

Sí, porque a mis 25 años he crecido un montón, profesional y espiritualmente. Me enorgullezco de lo fuerte que me he vuelto.



Tu frase preferida es

Un día sin sonrisas es un día perdido.