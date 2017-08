Aniversario de Arequipa: Dónde encontrar lo mejor de su gastronomía

"Oh linda Arequipa, la novia dorada

que bella y esbelta, vestida de blanco,

la miro al pasar....

Con su prometido,

el Misti dormido, que eminente y mudo

la estrecha en sus brazos cual su majestad".



Cada 15 de agosto se celebra el Aniversario de Arequipa, la mejor excusa que tenemos todos los limeños para degustar de la deliciosa gastronomía sureña.



¿Quién no se ha rendido ante el rocoto rellano, el chupe de camarones o el adobo de chancho? Y es que la cocina arequipeña es una de las variadas y sabrosas del Perú.



Para que te des un gustito, conoce los restaurantes de Lima que ofrecerán lo mejor de esta ciudad en cada plato y bocado.





EL ROCOTO

​

Desde hoy, 14 de agosto, el restaurante El Rocoto se convierte en una picantería y ofrece los tradicionales platos: rocoto relleno, pastel de papa, estofado arequipeño de res, sarsa de patita y locro de mondongo.



Blanca Chávez, la dueña del local, informa que desde las 2 p.m. hasta las 12 a.m. el show musical estará a cargo de la guitarra arequipeña de oro, Braulio Choquehuanca, grupos criollos y Rosa Flor 'La diosa blanca de la música peruana'.



Se ubica en la avenida Aviación 4907, en Santiago de Surco.

Blanca Chávez Blanca Chávez TROME

PICANTERÍA YANAHUARA

​

El plato que más cautiva a los clientes es el triple arequipeño. Un contundente preparado que reúne generosas porciones de pastel de papa, rocoto relleno, chicharrón y sarza de patita. Perfecto para compartir en familia.



Yanahuara (‘calzón negro’ en quechua) es el nombre de su restaurante ubicado en la cooperativa Umamarca Mz. K1, Lt. 5, avenida El Triunfo, en San Juan de Miraflores.



Restaurante Yanahuara. Restaurante Yanahuara. TROME

LA OLLA AREQUIPEÑA

Este restaurante ofrece atractivas ofertas gastronómicas como malaya, costillar, escribano, ocopa, sarsas (patita y criadilla), caldo blanco, chairo y el tradicional adobo de cerdo.

La Olla Arequipeña se encuentra en Mz S1 Lt 19, Urb. El Álamo, en Comas.



La olla arequipeña. La olla arequipeña. TROME

