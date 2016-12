Año Nuevo: ¿Cómo atraer la energía positiva a casa en este 2017?

En unos días celebraremos el Año Nuevo y tenemos que recibirlo con el mejor ánimo. Muchas veces la mala vibra se apodera de nuestro hogar, al punto de que cada vez que llegamos ya se puede percibir el mal humor. Es que las habitaciones logran transmitir y reflejar la energía que aportamos a ellos. Imagínense si todos los días estamos gritando, el enojo y la ira se impregnarán en las paredes y crearán una sensación de malestar.



Por eso, es importante cada cierto tiempo limpiar el ambiente para que la energía positiva ingrese e ilumine, no solo a cada integrante de la familia, sino también a toda aquella persona que visite nuestro hogar. ¿Cómo hacerlo? A continuación te brindamos algunas opciones. Haz la que más se acomode a ti y recibe un Año Nuevo renovado.



ESENCIA POSITIVA. La canela, el clavo de olor y el chocolate son fortificadores de los lazos afectivos. Colócalos juntos en un recipiente de vidrio. Ubica uno en la entrada y otro en la sala. Dará una sensación de calidez y armonía en el hogar.

BUENA LIMPIEZA. Mantén ordenado y limpio todos los ambientes de tu hogar. Mezcla en cuatro litros de agua un chorro de vinagre blanco y el jugo de 6 limones. Sumerge en esta solución un paño y trapea el piso. Hazlo en las mañanas.

AIRE FRESCO. Todas las mañanas abre las cortinas y ventanas de la casa unos 10 minutos para que se renueve el aire e ingrese luz. Además, un ambiente ventilado evitará que los virus y bacterias se concentren en tu hogar.

NO GUARDES COSAS VIEJAS. No acumules cosas viejas o inservibles (dañadas) en tu casa. Si ya no tienen arreglo, deséchalas. ¿De qué te sirve tenerlas en un rincón? Solo ocupan espacio y se llenan de polvo.

TEN PLANTAS. Puedes poner algunas en la entrada o en la sala. La sábila o el cactus son ideales para limpiar el ambiente de las malas energías. No olvides cuidarlas. También puedes poner flores en un jarrón en el comedor o algún lugar de la casa. Evita las plantas artificiales.

