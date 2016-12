Año Nuevo: ¡Sigue estos cuatro pasos para alcanzar tus metas!

Un Año Nuevo es una gran oportunidad para dejar de ver los obstáculos y replantear metas. Para alcanzarlas, la psicoterapeuta Gina Rojas, de ‘Sentirse bien Perú’, menciona que es primordial la aceptación de los errores y el deseo de mejora. De lo contrario, esos objetivos quedarán en el imaginario. Cuatro pasos fundamentales son:



1. Haz un recuento del 2016. Reflexiona sobre aquello que no hiciste este año y deseas mejorar:

Me alejé de mi familia.



Dormí pocas horas.



Jamás inicié esa rutina de ejercicios.

2. Reflexiona y medita sobre estos puntos débiles.



Necesito compartir más tiempo con mis seres queridos.



El descanso es indispensable para mi vida.



Sin salud física y mental no podré trabajar ni disfrutar de mi familia.

3. Inicia el proceso de cambio. Plantéate qué harás para que todo mejore.



Me organizaré mejor para tener tiempo libre para mi familia.



Fijaré un horario para dormir y levantarme.



Empezaré un plan de ejercicios progresivo.

4. Visualiza los beneficios. Esto te dará el ánimo para no desistir.



Disfrutaré de mis parientes y no me perderé de sus logros.



Aumentaré mi productividad, porque despertaré con energía.



Mi sensación de bienestar crecerá y me veré mejor.