Año Nuevo: 7 consejos para un viaje feliz y sin remordimientos

Que tus merecidas vacaciones y planes de recibir el Año Nuevo, en otra ciudad, no se vean empañados por una mala elección. Todo lo contrario y te vamos a ayudar para ello.



Aquí en + Mujer te damos 7 consejos prácticos para que disfrutes al máximo de tu viaje y recibas el Año Nuevo con el pie derecho. Empecemos de una vez.



-A la hora de comprar pasajes. Evita elegir los asientos que estén cerca de los baños y al final del corredor, donde se concentra el ruido. Para trayectos de más de dos horas, escoge los asientos del pasillo. Podrás levantarte y estirar tus piernas.



-Limita la cantidad de elementos que llevarás contigo. Si tienes una maleta pequeña, tu proceso de embarque será más rápido y menos engorroso. No olvides incluir un botiquín con medicamentos para mareos, resfríos o alergias. También protector solar.



-En el hospedaje. Para una mayor comodidad y seguridad, selecciona un hotel ubicado, de preferencia, en avenidas principales. Pide una habitación que no esté en el primer piso para evitar los robos fáciles.



-Siéntete en familia. Para agradar a los habitantes de la ciudad a donde irás, aprende unas pocas palabras del lenguaje local. El esfuerzo que demuestres por aprenderlas y utilizarlas será muy apreciado por los lugareños.



-Seguridad. Cuando transites por los alrededores de la ciudad que visitas debes estar alerta. Si te pierdes, no lo demuestres, ya que puede traerte problemas. En esos casos actúa de forma espontánea, busca un teléfono o intenta encontrar a algún policía.



En caso de que tu viaje sea al interior del país no olvides anotar en tu libreta los números de la comisaría local y Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. De tratarse de un periplo al extranjero, ten a la mano los datos de la embajada peruana y consulado peruano.



-Dinero. Paga tus gastos durante el viaje con tarjeta de crédito. Es fácil, seguro y te evita estar cargando dinero en efectivo. Para no despilfarrar, puedes utilizar una tarjeta a una sola cuota. A tu regreso, pagas toda la deuda contraída sin mayores intereses. ¡Buen viaje y Feliz Año Nuevo!