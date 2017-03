Aprende a convivir con la epilepsia

Más conocida por las convulsiones que provoca, la epilepsia es una enfermedad que se manifiesta por lo general entre los 10 y 15 años. Requiere de tratamiento y exige adoptar hábitos saludables.



“Solo así se puede convivir con el mal sin reducir la expectativa de vida de quien lo padece”,sostiene Hugo Estrada, médico del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.



El especialista explica que se trata de una descarga eléctrica que sufren las neuronas y no es motivada por una hemorragia, tumor, intoxicación o infarto.



“Cuando no responde a esta naturaleza, se dice que la persona presenta epilepsia que -en momentos de crisis- provocará el movimiento involuntario del cuerpo”, sostiene.



SEÑALES

​

Algunos indicios de la enfermedad son dolores de cabeza, bajo rendimiento escolar (debido a ausencias y pérdidas de conocimiento) y cambios en el carácter. De presentarse esas señales, acudir al médico para descartar el mal.



TRATAMIENTO

​

Dependiendo de las características de las convulsiones, el médico establecerá el tratamiento farmacológico. No obstante, en todos los casos, el estilo de vida de la persona debe variar.



“Se recomienda dormir ocho horas sin presencia de artefactos, debido a que el poco descanso favorece la aparición de crisis epilépticas, desayunar, almorzar y cenar (nutrientes, no chatarra) y, además, realizar actividad física. El objetivo es mantener el cerebro lo más descansado posible”, remarca Estrada.



Un paciente que sigue las pautas médicas necesarias, no tendría por qué reducir su expectativa de vida.

