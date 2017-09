Arantxa Cortez Vidal, la gimnasta peruana de 15 años que quiere llegar al podio mundial [VIDEOS]

A sus cortos 15 años, Arantxa Cortez Vidal es la imagen más representativa en la gimnasia peruana. Ella es seleccionada nacional de Gimnasia Artística y sorprende por la gran colección de medallas que guarda de su participación en diversos campeonatos, donde no descansó hasta dejar bien en alto el nombre del Perú.



¿Qué te motivó a convertirte en gimnasta?

Mi hermana me motivó a empezar a hacer gimnasia; ella siempre es mi motivación e inspiración.



¿Cómo es uno de tus días?

Empiezan a las 7 de la mañana, cuando voy al colegio, entreno y llego a mi casa como a las 11 de la noche.



¿Qué se necesita para ser campeona?

Amar lo que haces, dar más del 100 % en tus entrenamientos, mirar arriba, nunca rendirse y lo más importante, no dejarse afectar por los malos comentarios.



¿Cuál es tu meta deportiva?

Llegar al podio en un mundial.

¿Cuántas medallas tienes?

Tengo una gran colección de medallas que he ganado en competencias nacionales e internacionales. Las últimas han sido en Francia (Open), en Corea (mundial), Colombia (Sudamericano) y Lima (Panamericano). En el Open Heathrow de Londres nos llevamos el Oro en grupal; bronce individual y plata en trío, y en Lima, en el Sudamericano, obtuve bronce en individual; oro en trío y oro en grupal.



¿Sientes que te pierdes de algo por ser tan dedicada al deporte?

A veces sí, pero la verdad es que no me arrepiento, porque sé que cada cosa que me pierdo es una que gano, y siento que esto me va a ayudar a lograr mi objetivo.