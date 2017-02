Artesano construye hermosas figuras coleccionables

Por: Samantha Aguilar

Nadie en su familia es artista, pero César Arturo Monge (61) quiso ser la excepción. Cuenta que desde pequeño fue muy curioso y tenía talento para crear. En la actualidad y con varias décadas dedicadas al arte, este artesano de Chaclacayo impresiona por los hermosos trabajos que realiza en madera: carritos, camiones, trenes, aviones, animalitos y crucifijos, están entre sus mejores diseños.

¿Por qué elige la madera como base de su trabajo?

Tengo cerca de 30 años en el mundo de la artesanía. Antes laboraba con cerámica e incluso he estado como expositor de importantes ferias como la del ‘Hogar’, hace muchos años. Estoy en una etapa en la que quiero hacer mis trabajos con la madera.

¿Qué tipo de madera utiliza?

Mohena, tornillo, son maderas populares en el mercado y me permiten trabajar bien.

¿Qué tipo de figuras hace?

De todo. Tengo carros, trenes, balcones y también he preparado una arca de Noé.

¡Qué interesante! ¿Le tomó mucho hacer la arca?

Unos días. Adentro tiene 35 animales y a Noé. Se me ocurrió buscando alternativas diferentes para mis clientes.

¿Quiénes son sus clientes?

Generalmente vecinos o amigos. Para vender las cosas que hago también, eventualmente, me presento en ferias.

¿En su familia no hay artesanos?

No, de los hijos de mi padre que era ingeniero yo soy el único. Los demás son profesionales, yo no fui a la universidad, porque desde chico siempre tuve habilidad con las manos. Era muy curioso, me encantaba armar y desarmar cosas. Recuerdo que desarmaba las máquinas de escribir para volver a armarlas.

¿Su padre no se molestó porque no fue a la universidad?

No, mi papá siempre me dio la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Yo cuidé de él hasta que falleció, lo mismo hice con mi madre, que murió hace unos meses. Por la dedicación que tuve con ellos, mi trabajo como artesano estuvo un poco detenido, pero ahora estoy nuevamente dedicado a él.