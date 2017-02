Las imparables mujeres barberas están dando la hora en Lima. Si bien por ahora son pocas, la tendencia es que vayan aumentando en número, porque así lo dispone la moda y las preferencias de los varones que cada vez piden que manos femeninas toquen su cabellera.



Entre ellas están Anita Marlo (25), Vanessa Condezo (22) y Brenda Castillo (22), tres jóvenes barberas de San Juan de Lurigancho que irrumpen en un mundo hasta hace poco destinado solo a los hombres.



No es común ver chicas barberas, ¿qué las motivó a dedicarse a esto?

Anita: Las tres estudiamos cosmetología, pero quisimos hacer más. La barbería me llamó la atención, porque puedes ser más libre al momento de crear un corte de cabello.

Vanessa: Lo mío fue por curiosidad, porque trabajaba en una peluquería y los clientes pedían cortes urbanos, así que decidí aprender a usar las navajas.

Brenda: Para mí es la libertad que tienes para trabajar. A veces viene un chico y me dice ‘tú misma eres’, entonces dejo volar mi imaginación, cojo mi navaja y tijera y al final, queda feliz con el corte.



Muchos piensan que solo un hombre puede atender en una barbería.

Anita: Están equivocados, porque nosotras lo hacemos mejor que ellos (risas). La diferencia es que somos más detallistas.

Vanessa: Pero la mayoría de nuestros clientes son varones que quedan contentos con nosotras.

Brenda: Nuestro trabajo y empeño, hablan por sí solos.



Entonces, ¿en qué se diferencian de los barberos?

Anita: Somos minuciosas. Una vez me pidieron hacer un rostro en una cabeza, yo pensé que no lo podía hacer, pero lo hice. Fue una gran satisfacción, me di cuenta de que puedo dar mucho más.

¿Los varones son especiales al pedir un corte?

Vanessa: ¡Si supieras!, son más especiales que nosotras las mujeres (risas).

Brenda: Son exigentes. Quieren todo perfecto y esa presión nos sirve para mejorar cada día.



barberas SJL Las tres jóvenes tienes reconocimientos y premios de competencias internacional sobre barbería.