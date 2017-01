¡A lo Baywatch! Conoce a nuestros 'Guardianes de la bahía' [FOTOS]

En las orillas de las playas Embajadores y Grande, en el balneario del distrito de Santa María, hay tres héroes. No son muy altos ni exageradamente musculosos, pero han salvado a decenas de personas atrapadas por la fuerza del mar.



Víctor Tumba Vizcarra (64), Arturo Pardo Peralta (47) y Nicomedes Calderón Muñoz (42) son serenos de esta jurisdicción, y en verano se convierten en salvavidas civiles.



Señor Tumba, antes de ser rescatista, ¿alguna vez estuvo en peligro de ahogarse?

Nunca. Yo aprendí a nadar en mi niñez y en las bravas aguas del río.

¿Cuántos años salvando vidas?

Más de 40 años. Yo creo que en todo este tiempo he socorrido a unas 1200 personas.



¿Ha tenido alguna lesión en el ejercicio de su labor?

Sí y fue cuando rescaté a un niño. Un bote que también intentaba salvarlo me golpeó y con el aspa del motor me causó un corte profundo en la pierna derecha. Me pusieron 55 puntos y estuve en cama seis meses.



¿Ha recibido algún reconocimiento por las personas que ayudó?

Claro, el del público, sus aplausos en cada intervención.



CUALIDADES

Señor Pardo, para las personas un salvavidas es joven, guapo y musculoso...

Eso proyectan las películas (risas). Nosotros somos ‘guapos’ (valientes), pero frente al mar. Tenemos otras cualidades que son más importantes como saber nadar, tener experiencia, resistencia y espíritu de servicio para ayudar a otras personas, poniendo en riesgo, incluso, nuestras vidas.



¿Qué satisfacción le ha dado este trabajo?

Muchas. Recuerdo que una vez encontré el cuerpo inmóvil de un niño de 18 meses flotando en una piscina. Cuando lo saqué parecía muerto, pero luego de asistirlo por varios minutos reaccionó y botó el agua que tenía dentro. Se salvó. Eso no tiene precio.



¿Qué hacen en invierno?

Trabajamos como serenos, pero a veces hay emergencias de personas que entran al mar en estado etílico. Cuando la marea está alta y hace mucho frío, igual nosotros entramos y cumplimos con nuestra labor.



¿Cómo enfrentan los casos en los que la víctima fallece?

Es muy penoso. Nos duele ver el dolor de la familia y lamentamos no haber podido ayudar.



PREPARACIÓN

Señor Calderón, ¿cómo mantienen su estado físico?

Entrenamos cuatro meses antes de la temporada de verano. Salimos a correr, a nadar, hacemos ejercicios y nos alimentamos bien.



¿Qué le recomendaría a los bañistas?

Nunca entrar al mar si no saben nadar y respetar las advertencias del oleaje en la playa, ver las banderas. Si van a surfear, hacerlo con responsabilidad, y si están aprendiendo, evitar ir muy adentro. La prevención es lo primero.

