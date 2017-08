Bebé nace con cuatro piernas, tres manos y dos penes, el hecho sorprende al mundo [VIDEO y FOTOS]

El hecho sucedió en la India. Una mujer de 22 años dio a luz en su casa a un bebé que tiene cuatro piernas, tres manos y dos penes. Los padres del menor estuvieron a punto de arrojarlo al río porque pensaban que se trataba de un monstruo.



La malformación tiene el nombre de gemelo parasitario, se produce porque uno de los gemelos no logra desarrollarse bien en el vientre de su madre. El hecho generó tanta sorpresa que el médico Bharat Pal se ofreció a realizar la cirugía.



El doctor hará la intervención el Hospital Matra Chhaya, donde es el director. "Me impactó mucho cuando me enteré que la familia, que es muy ortodoxa y supersticiosa, estaba planeando matar el niño arrojándolo al río. No me podía quedar sentado sin hacer nada", indicó el médico.



El doctor trasladó al recién nacido a otro hospital con mejores equipos. Se trata del Hospital SMS Medical Institute, donde pudieron extirpar las extremidades adicionales.

"El bebé se está recuperando bien pero lo mantendremos en observación al menos una semana", informó el cirujano.

