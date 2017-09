Belén Estévez se lanza con negocio de ropa deportiva

Su participación en ‘El Gran Show’ le dejó una linda experiencia y agudizó una lesión en el hombro izquierdo que felizmente pronto tendrá solución. Pero ni eso detiene a Belén Estevez en su afán de desarrollo profesional. Pues a su academia de baile, la argentina pronto sumará dos nuevos negocios: el lanzamiento de una línea de ropa deportiva y un centro especializado en danzas.



¿Hay cosas que no repetirías en tus negocios?

Sí, por supuesto. Por ejemplo no volvería a lanzar uno por impulso o por simples ganas.



¿Qué cambiarías?

Lo correcto es hacer un estudio de mercado y contratar personal calificado. Creo que hay que asesorarse con las personas adecuadas.



¿Qué crees que no hiciste bien?

Por ejemplo yo gastaba y gastaba, no tenía presupuesto previo ni plan de marketing y todo se convirtió en una locura, a tal punto de que tuve que cerrar. Sin embargo, aprendí la lección y ahora estoy tomando todas las precauciones del caso.



¿Qué tan importante es la capacitación en una empresaria?

Mucho, porque nos da la visión para avanzar y contratar personal que nos facilite la labor. Así tú te relajas y te dedicas a lo tuyo.



¿Cuál es tu mayor motivación comercial?

La gente, el público que quiere estudiar conmigo. Eso me lleva a crear mi línea de ropa y a enseñar.



Un consejo a la mujer emprendedora.

Dios por delante, luego soñar, declararlo y trabajar sin descanso. Hay que insistir, porque la clave del éxito es la perseverancia.



El Gran Show: Belén Estevez

