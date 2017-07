Toda mujer quiere resaltar su belleza natural y para ello el maquillaje resulta un gran aliado. Pero, aunque no lo parezca, necesitas herramientas para lograr el efecto deseado. ¿Cuáles son? Me refiero a las brochas, quizás antes no le hayas tomado importancia, pero te aseguro que desde ahora no faltarán en tu neceser.



Si aún no lo crees, seguro has visto en algún programa cómo los profesionales de la belleza hacen sus maquillajes. Usan brochas para aplicar la base, las sombras y demás cosméticos. Sin embargo, tampoco queremos que te compres un montón de brochas y al final no sepas para qué sirva cada una.



Por eso, aquí encontrarás las cinco brochas que no deben faltar en tu set de maquillaje. Cuando las uses notarás la diferencia, tu belleza resaltará aún más. Empecemos:

1. PARA LA BASE

Es ligeramente gruesa, con un estilo plano y punta redonda. Esta brocha te ayudará a distribuir por completo la base de maquillaje.



f Brocha para aplicar la base de maquillaje.

2. PARA EL POLVO

Es más grueso pues su función será extender los polvos sueltos por el rostro, el cuello y el escote. También puedes usarlo cuando te apliques polvos bronceadores.



D Brocha para aplicar el polvo compacto o translúcido.

3. PARA EL RUBOR

Son anchas y con la punta ovalada. Te ayudará a difuminar mejor el rubor sobre tus pómulos. Es un básico en tu neceser.



d Brocha para aplicar el rubor.

4. PARA LOS LABIOS

Esta brocha cuenta con cerdas delgadas y alargadas o con un estilo aplastado. Ayudan a perfilar los labios.



f Brocha para aplicar el labial.

5. PARA LAS SOMBRA DE OJOS

Hay muchas brochas que puedes usar, pero la básica es la que es un poco más plana y con abundantes cerdas. Hará que cubras todo tu párpado de manera uniforme.



d Brocha para aplicar las sombras de ojos.

