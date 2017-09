Belleza: ¿A qué temperatura debemos usar la plancha del cabello?

Belleza. Cuando quieres que tu cabello esté bien liso y ordenado recurres a tu mejor aliada: la plancha. Y está bien, pero debes tener en cuenta que el excesivo calor daña la hebra capilar, más aún si no le das los cuidados necesarios.



Por eso, los especialistas en belleza recomiendan usar una plancha con temperatura regulable. Si tu cabello es muy fino y frágil, el calor debe estar entre 120 °C y 150 °C. Mientras que un pelo normal puede aguantar hasta 180 °C. Cuando la hebra capilar es muy gruesa y rebelde, se puede llegar hasta los 210 °C.



OTRA OPCIÓN

Si tu plancha no tiene para regular la temperatura, es imprescindible que uses un producto de protección capilar antes de empezar el alisado, que el barrido sobre tu pelo sea de manera rápida (de la raíz hacia las puntas) y que no des más de tres pasadas sobre un mismo mechón.



D Desenreda tu melena antes de alisarla. D

CONSEJOS BÁSICOS

- BIEN SECO. Plánchate el cabello cuando esté seco.



- CON MODERACIÓN. Dale un respiro a tu pelo y alísalo unas dos o tres veces a la semana.



- PEINA. Desenreda tu melena antes de alisarla, así evitarás que los nudos quiebren tu cabello cuando pases la plancha por encima.



- HIDRATACIÓN. Al menos una vez al mes, aplícale cremas nutritivas e hidratantes en casa o en un centro de belleza.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.