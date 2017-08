A sus cortos 17 y 20 años, Marco Morales y Diego Barrios ya son campeones nacionales de box amateur. Ambos viven en Villa María del Triunfo y se han convertido en la esperanza de este deporte, no solo en el distrito, sino también en todo el país.



Ellos nos participaron en campeonatos realizados al interior del Perú, en Huancayo, ahí demostraron a otros boxeadores amateur de otras escuelas de boxeo que ellos son los mejores.



Hasta el momento estos dos muchacho no han sufrido ninguna lesión, ni un nocaut, por ello sueñan con participar en las Olimpiadas y ser campeones de boxeo amateur.



¿Cuánto tiempo llevan en el boxeo?

Diego: Yo practico desde los 15 años.



¿Quién o qué te animó?

Diego: Mi abuelo. Él siempre hablaba y veía este deporte por la televisión. Eso me hizo buscar un lugar donde aprender. Encontré que en el gimnasio del Palacio de la Juventud de Villa María del Triunfo daban clases y me inscribí. Desde que me puse los guantes me enamoré del boxeo.



¿Y tú, Marco?

En mi caso, llevo 4 años entrenando. Fue un amigo que sabe boxear quien me contó de este gimnasio.



Ustedes son boxeadores amateurs, ¿qué campeonatos han ganado y en qué divisiones?

​Diego: Como boxeadores amateurs estamos participando en todas las competencias, pero las más importantes son las nacionales. Yo obtuve la medalla de oro en la división de 69 kilos y Marco también, pero en la división de 56 kilos.



¿Qué opinan sus familias de tener un boxeador en casa?

Diego: Mis padres se oponían, pero ya no. Mi abuelo está feliz y quiere verme pelear, el problema es que vive en provincia y no puede.

Marco: Al inicio, mi familia me decía que no lo hiciera porque me podía pasar algo, que tendría problemas en la cabeza por los golpes, pero cuando me ven regresar a la casa con medallas y copas se ponen felices.



Se sabe que ser boxeador no es rentable en el Perú, ¿qué los motiva a seguir?

Diego: No sé explicarlo. Varias veces intenté dejarlo para trabajar en otra cosa que me genere dinero, pero siempre regreso a los puños.

Marco: Yo por el boxeo he retomado las clases en el colegio y he decidido prepararme para ser profesor de Educación Física.



¿Diego, en qué trabajas?

He trabajado pintando paredes y en construcción. Ahora lo hago en gimnasios dando clases de boxeo.



¿Cómo es el entrenamiento de ustedes?

Marco: Ambos entrenamos dos veces al día.

Diego: Este deporte es sacrificado y tenemos que olvidarnos de los amigos y las fiestas.



Además de sus medallas, ¿qué más les ha dado el boxeo?

Diego: Yo estoy feliz porque he sido llamado para integrar la selección nacional de box amateur.



¿Cuál es la competencia más importante que quieren ganar?

Queremos ser campeones olímpicos y el oro para nuestro país.



