Bruno Odar y su esposa nos hablan de sus 19 años de matrimonio [ENTREVISTA y FOTOS]

¿Cómo se conocieron?



Julia: Yo estaba produciendo una obra donde Bruno actuaba y me encantó la calidad de actor que era. Me pareció impresionante la primera vez que lo vi.



¿Tardaron mucho en casarse?



Bruno: Nos casamos a los meses de conocernos. Por casualidad, la fecha fue un 14 de febrero. No había otra en la iglesia.



Julia: El destino quería que fuera así, fue amor a primera vista y ahora en nuestra vida todo es 14. Siempre algo bueno nos pasa, es un número que nos acompaña.

¿Hace cuánto de eso?



Bruno: Tenemos 19 años de casados. Cada día trabajamos mucho en nuestra relación. Nos respetamos y admiramos mucho.



¿Han pensado en la renovación de votos?



Julia: Cuando estamos en familia, cuando comemos aunque sea un sanguchito, estamos renovando votos. Más adelante sería lindo viajar o hacer un sencillo picnic, lo más importante es que estemos toda la familia unida. Mis cuatro hijos y mi esposo.



Bruno: Todos los días renovamos votos. Segundo a segundo luchamos para que este amor no se apague. Quizá hagamos una ceremonia cuando cumplamos las bodas de plata.

¿Son muy románticos?



Julia: Sí, no me gustan las flores, pero sí que me escriba cartitas, me regale chocolates y me invite a cenar.



¿Qué los mantiene juntos?



Julia: La honestidad, entre nosotros no hay mentiras. Tenemos el mismo fin. Nunca nos guardamos las cosas, siempre decimos lo que pensamos. Nos preocupamos mucho por nuestra estabilidad emocional.

¿Qué admira uno del otro?



Julia: Bruno es un gran padre y profesional. Lo admiro demasiado y en muchos aspectos. Ama mucho a su familia y es un caballero.



Bruno: Admiro su cuerpo y alma. Su gran inteligencia, su perfección al planificar las cosas, su severidad en algunas ocasiones, su dulzura y preocupación por el resto. Su corazón es tierno, exigente y lleno de detalles. Físicamente, admiro cada rincón de su cuerpo.

¿Quién lleva los pantalones?



Julia: Más que pantalones o faldas, compartimos las cosas. Yo me dejo llevar por la intuición de Bruno y él por las cosas que organizo. Nos ponemos de acuerdo.



Bruno: Yo trato de no hacerme problemas, incluso cuando puedo preparo las loncheras de mis hijas y cocino.

‘Luchito’ es un personaje que ha marcado la carrera de Bruno, Julia, ¿crees que se parecen en algo?



En absolutamente nada. Luchito es la antítesis de Bruno.



¿Bruno, la gente en la calle qué te grita?

Muchas cosas y también he pasado momentos incómodos. Una vez llevé a mi esposa al hospital porque estaba mal y una señora me estaba filmando. Le pedí que no lo hiciera, pero se molestó. En otra oportunidad, una mujer se acercó y me quiso tirar una cachetada.

DE ELLOS

Julia asegura que no perdonaría una infidelidad. Bruno tampoco lo haría.



El actor cree que el matrimonio es una empresa en la que siempre se debe trabajar en equipo, y Julia lo considera un lugar cálido donde estar.



Ambos comparten tiempo juntos en su escuela de formación actoral ‘Diez talentos’.