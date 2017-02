¡Buceadores por tradición familiar!  [FOTOS]

Para Segundo Fernández (67) el mar es como su segundo hogar. Él aprendió a sumergirse en las profundidades desde muy joven para cazar las riquezas de la fauna marina. Su hijo, José Fernández (40), ha seguido sus pasos y ahora ambos sueñan con convertir esta actividad en una tradición familiar.



¿Cómo empieza esta tradición?

Segundo: Yo he sido pescador desde los 12 años, crecí en el mar. Por eso aprendí a bucear a pulmón (sin tanque de oxígeno) y cazar mis pescados y cangrejos. Lo hacía para tener qué vender y poder llevar algo a casa.

José: Yo crecí viendo a mi papá hacer esto. Siempre me pareció fascinante, mis hermanos y yo hemos nadado desde que tenemos memoria. Pero yo fui el único que le siguió los pasos.



¿Es difícil?

Segundo: Es cuestión de práctica y de una buena condición física. A mí se me dificulta un poco por la edad, pero sigo metiéndome a pescar con mi arpón. Es mi hábitat.

José: Es cierto, nosotros ya estamos acostumbrados, yo no estoy flaco, pero sigo resistiendo bien debajo del agua.



¿Qué animales son los que suelen cazar?

José: Pescados como cabrilla o cachema, también cangrejos y pulpos.

Segundo: Lo que el mar nos regale, en realidad.



¿Cuál de ellos no se deja cazar fácilmente?

Segundo: Definitivamente, el pulpo. Es peligroso.

José: El pulpo está acostumbrado a meterse en cualquier lugar, por más pequeño que sea.



¿Y es fácil nadar ahora que el mar está bien movido?

José: No, se necesita más fuerza. Nosotros usamos unas barras de plomo que nos ayudan a hundirnos. Con el mar así es más difícil.

Segundo: Claro, debemos tener cuidado que no nos bote contra las rocas.



¿Piensan seguir esta tradición?

José: Esa es la idea, mis hijos aprendieron a nadar y están interesados en bucear. De hecho, me gustaría que buceen, sería genial

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.