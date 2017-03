¿Por qué es bueno conocer a los amigos de tu hijo?

En la adolescencia, los chicos empiezan a relacionarse más con otros jóvenes de su edad. Esto causa preocupación en los padres porque sienten que sus hijos no van a elegir bien a sus amistades. Para Gabriela Cossi, psicóloga de la Clínica Internacional, no hay que ponerse tan a la defensiva y juzgar de manera precipitada a una persona por su forma de vestir o hablar. Primero hay que observar.



“Los padres, con su madurez y experiencia, deben actuar de forma cautelosa. No se puede ir de frente al adolescente y decirle ‘no me gusta tu amigo porque es un pelucón. Aléjate de él’. Sin ser exagerados, pregúntenle a su hijo qué hace este chico, dónde vive, si estudia o en qué trabaja. La idea es que sea una conversación fluida y amena, no un interrogatorio”, sugiere la especialista.



Si alguno de sus amigos no te gusta, busca el momento adecuado y explícale a tu retoño tus razones. Después pregúntale su opinión y escucha todo lo que tenga que decirte. En el caso de que no quiera hablar y más bien se moleste, deja ahí la conversación y retómala luego.



AMISTADES PELIGROSAS

Hay chicos que motivan a otros a tomar bebidas alcohólicas, ir a fiestas hasta altas horas de la noche o probar drogas. Estas amistades no son adecuadas y los padres ahí sí deben intervenir. No será tan fácil influir en los adolescentes, pero haz el intento y muéstrale los peligros a los que se expone con esas personas.



BUENA ELECCIÓN

La interrogante de muchos progenitores es ¿cómo hago para que mi hijo aprenda a elegir bien a sus amigos? La respuesta está en el modo de crianza. Desde muy pequeño debes inculcarle buenos valores. Esto formará un escudo en él y cuando tenga en frente una amistad inadecuada, sabrá alejarse porque se dará cuenta de que las acciones de esa persona van en contra de sus principios.



Si no le prestaste mucha atención en su niñez por diferentes causas, aún no es tarde. Cuéntale algunas experiencias tuyas o de personas que conozcas, esta es una excelente manera de hacerle comprender que no todas las amistades son buenas.

AGRADECIMIENTO: Escuela de Imagen Integral Marina Mora. Teléfono: 719-4545. Modelos de la foto: Vanessa Guzmán, Sebastián Rocha y Luis Coral.

