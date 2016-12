¿Es bueno llenar de regalos a nuestros hijos?

No hay papá que no sueñe con poder darle a su hijo todo lo que pide para hacerlo feliz, pero la felicidad no se construye en base a objetos. Al regalarle al niño todo lo que pide, podríamos estar perjudicándolo en vez de beneficiarlo.

Si no nos crees, acá te dejamos tres motivos por los cuales no debemos regalar a nuestros hijos todo lo que nos piden.

LO QUERRÁN TODO

Todos queremos consentir a nuestros hijos, pero por más que podamos hacerlo, no debemos darles todo. Pues ellos entenderán que tienen derecho a exigir las cosas y no a ganárselas.

AUMENTA SU COMPORTAMIENTO DESTRUCTIVO

No solo estarás construyendo un comprador compulsivo a futuro, sino que al darle un exceso de bienes materiales desde muy pequeño, no valorará el verdadero valor de este, ya que de perderse o romperse, lo resolverá reemplazándolo por otro.

FALSA FELICIDAD

De la misma forma le estarás enseñando a tu pequeño que las muestras de afecto se transmiten a través de objetos y no de actos. Enséñales a sentir lo esencial de estas fiestas y construye valores en él.