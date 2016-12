¿Es bueno regalarle dinero a un niño por Navidad?

Hay padres que, por falta de tiempo o no conocer las preferencias de sus hijos, les regalan plata en Navidad. ¿Está bien darles un obsequio así? El psicólogo José Baldeón aconseja no hacerlo, pues los niños aún no saben cuál es el valor de las monedas o billetes. Además, pueden sentir que no hay un interés hacia ellos por conocer sus gustos.

SIN EMOCIÓN

Los niños –afirma el especialista- esperan ansiosos y emocionados la Navidad para recibir sus regalos, en su mente está la idea de que son juguetes. Si le das un sobre con dinero, sus rostros serán de desconcierto y frustración. Dirán ‘¿y ahora yo qué hago con esto? Entiende que al ser pequeños, no saben de costos o lugares de compra.

BUENA OPCIÓN

Si no pudiste comprarle un regalo a tu hijo por Navidad, díselo. Explícale que tuviste muchas actividades los últimos días, pero que no te has olvidado de lo que quiere. Puedes darle su obsequio navideño en los días siguientes o pedirle que, en ese momento o por la tarde, te acompañe a buscarlo.

UNA EXCEPCIÓN

A los adolescentes puedes regalarles dinero en efectivo porque, a diferencia de los niños, conocen el valor del dinero y se movilizan solos. Procura que la cantidad que les des no sea elevada.