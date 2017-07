Si busco trabajo... ¿Es necesario contar que fui despedido?

El currículum vitae es tu carta de presentación, la primera herramienta para conseguir un trabajo, ¿qué debe tener para captar la atención de un posible empleador? Si fuiste despedido de tu anterior empleo, ¿debes colocarlo en este documento?



Expertos de Trabajando.com aseguran que no es necesario especificarlo en el CV, sin embargo, a la hora de avanzar a la segunda etapa, en la entrevista, no se debe omitir esta información. “Es imprescindible preparar una respuesta, de esta manera, cuando el entrevistador pregunte por tu salida de la empresa, tendrás claro qué decir”, indican.



1. “Porque la empresa cerró”: Si es este el motivo, entonces debes sacarle provecho y sumar puntos en tu respuesta. Señala los motivos del cierre, demuestra conocimiento e interés en la empresa. El entrevistador podrá ver hasta qué punto estabas involucrado con la compañía.





2.“Porque la empresa disminuyó su actividad”: Aunque es similar al motivo anterior, al entrevistador le surgirá la duda, por qué si la empresa sigue existiendo te despidieron a ti y no a otro trabajador. Sé honesto, sin hablar mal de la empresa, jefes o compañeros.



3. Porque mi contrato finalizó”: Aquí la respuesta es concreta y precisa, no hay nada más que agregar. Son cosas que pasan todos los días.



4. “Me despidieron de forma arbitraria”: Si realmente ocurrió algo muy grave, selecciona con prudencia cada palabra que utilices, ya que no puedes comunicar este hecho dándole aún mayor gravedad. Enfócate en las enseñanzas positivas que te aportó la empresa.



