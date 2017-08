Cantante Andino: 'Tengo el garbo y elegancia de Juan Gabriel' [FOTOS]

Gracias a su madre, que era fan del ‘Divo de Juárez’, empezó a escuchar las canciones de quien es ahora su referente en la música. Mao Fernández (37) es un profesor ayacuchano que vive más de 15 años en San Martín de Porres y es conocido como el ‘Juan Gabriel Andino’. Confiesa que admira la carrera del artista mexicano, pero también vive enamorado de nuestro folclor, por lo que decidió fusionar el estilo de Juan Gabriel con sus canciones andinas. Él se presenta en los escenarios los fines de semana y de lunes a viernes dicta clases de Historia y Geografía en un colegio de José Granda.



¿Quién le puso el nombre de ‘Juan Gabriel Andino’?

Fue Magaly Medina. Ella, en el 2007, hizo un programa con artistas folclóricos y me invitó. Ni bien me vio, me hizo notar el parecido con el ‘Divo de Juárez’, y desde entonces decidí hacerme llamar el ‘Juan Gabriel Andino’.



¿Te gusta que te reconozcan solo por Juan Gabriel?

No me ofendo, al contrario, es un honor. Aunque ya murió, sigue siendo un grande de la música. Además, me identifico con él porque tenemos algunas cosas en común.



¿Qué cosas?

Yo también vengo de un hogar muy humilde y me fue difícil llegar hasta donde estoy ahora, porque mi familia no me apoyaba.



¿Y por qué no recibiste su ayuda?

Porque ellos no creían que yo pudiera tener éxito en la música. No tenían confianza en mi arte.



juan gabriel de los andes El Juan Gabriel Andino confiesa que se identifica mucho con el 'Divo de Juárez' porque tuvo una infancia dura. juan gabriel de los andes



¿Tienes una canción preferida de Juan Gabriel?

Todas sus canciones son hermosas, pero mi preferida es ‘Amor Eterno’... Me hace recordar a mi mamita, que ahora está enferma.



¿Qué tiene el ‘Juan Gabriel Andino’ del cantante mexicano?

Yo he tomado su garbo, elegancia y firmeza en el escenario.



¿Alguna de sus canciones es parte de tu repertorio?

Estoy trabajando en la producción de ‘Amor Eterno’, a la que le he incluido algunos detalles andinos.



¿Tienes alguna anécdota por presentarte como el ‘Juan Gabriel Andino’?

Sí, una vez ofrecí un concierto en Ica y todo el público coreaba ‘¡Juan Gabriel!’ antes de que subiera al escenario. Eso me dio mucho miedo, pero lo supe afrontar.



juan gabriel andino El profesor Mao Fernández es fanático de canción 'Amor eterno'. juan gabriel andino



¿Qué opinas de los participantes de ‘Yo soy’ que imitan al divo mexicano?

Creo que tienen un buen registro vocal, aunque me gustaría que también hagan sus propias canciones para explotar mejor su talento.



¿Te dedicas a otra profesión aparte de cantar?

Soy profesor de Historia y Geografía de nivel secundaria y enseño en el colegio ‘Fe y Alegría’ de la avenida José Granda.



¿Cómo te organizas para hacer ambas cosas?

De lunes a viernes me dedico a enseñar en el colegio y los fines de semana realizo mis presentaciones.



Tus alumnos y tus colegas, ¿qué te comentan sobre tu parecido?

Están muy orgullosos de mí y siempre me piden que les cante. En las actuaciones del colegio, yo siempre colaboro interpretando algunas de mis canciones andinas. (Pilar Cuya)​

juan gabriel andino Cantante andino dedica de lunes a viernes a colegio Fe y Alegría de San Martín de Porres y fin de semana a sus shows. juan gabriel andino

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.