Carolina Cano se confiesa: "Me fascina ser la mala" [ENTREVISTA]

Aunque la vemos cada noche dando vida a la noble ‘Beatriz’ en la telenovela ‘Mujercitas’, la joven pero muy experimentada actriz Carolina Cano confiesa que los roles de malvada en la ficción le resultan más divertidos. Con simpatía y amabilidad, accedió a responder nuestro cuestionario y ofreció estas reveladoras respuestas.

¿Qué opinas del matrimonio?

Es un pacto de amor o una costumbre un tanto impuesta.



El amor es...

El sentimiento más hermoso que existe.



Una fruta que adoras.

Chirimoya



Lo más tierno...

Un cachorrito.

¿Es mejor ser la mala o buena en la ficción?

Me fascina ser la mala. Es más divertido y me saca de mi zona de confort.



¿Un personaje de ficción con el que te gustaría tomar desayuno?

Heisenberg de la serie ‘Breaking Bad’.



¿La mejor demostración de amor?

La paciencia.



Tu mamá es...

Luz.



Si pudieras desaparecer algo, ¿qué sería?

La plata.

Te gustaría tener el don de...

Tocar algún instrumento musical.



En tus momentos de ocio, ¿prefieres hacer algo o descansar?

Leer.



Qué papel te gustaría interpretar en el cine?

‘Mamba negra’ de la película Kill Bill.



Si pudieras volver a ser niña, ¿qué edad tendrías?

11 años.



¿Qué te causa repulsión?

Los gusanos.

Carolina Cano es Beatriz en Mujercitas

Un defecto que te molesta...

La soberbia.



Una cualidad que admiras...

La honestidad.



Tu curso preferido en el colegio...

Educación física.



¿A qué edad diste el primer beso de amor?

A los 14 o 15.

¿Qué color de ojos te apasiona?

Me apasiona la mirada, no el color.



¿Lo peor que te ha pasado debido a uno de tus personajes en televisión?

Una señora se espantó cuando me vio en el supermercado, pues yo era la mala de la telenovela.



El mejor regalo de tu vida...

Una foto con mi papá y mis hermanos.



¿Te gustaría poner un negocio o ya lo tienes?

Lo hice dos veces y no logré mantenerlos, pero sí me gustaría.



Si no fueras actriz, ¿qué serías?

Productora.