El carpintero que se volvió pintor de cuadros... ¡y de los buenos!

José Zapata (44) es un gran artista haciendo marcos para cuadros, pero lo que pocos saben es que este joven carpintero también los pinta y lo hace muy bien, en su taller de Comas.



¿Cómo nace su pasión por la pintura?

Desde pequeño me ha gustado el arte, en el colegio me encantaba pintar.



¿Y siempre se dedicó a ello?

No. En la casa teníamos necesidades, así que me puse a ayudar a mi papá en su trabajo de carpintería y pintando casas. A eso me dedico ahora.



¿Y cómo vuelve a la pintura?

En mis ratos libres, con el material que me quedaba, pintaba cuadros. Me quedaban muy bonitos. Con el tiempo, los vecinos empezaron a verlos y me pedían hacerles unos para sus casas. Yo feliz, incluso les hacía el marco. Así encontré un nuevo negocio y con algo que me apasiona.



¿Cuántos cuadros pinta al día?

A veces uno o dos, depende de los pedidos que tenga. Pero también pinto cuadros para mi casa. Me gusta cambiarlos cada cierto tiempo.



¿Se inspira en algo en particular?

Normalmente son abstractos o inspirados en la naturaleza, como plantas o frutas. Son los que más hago.



¿Y cómo se da tiempo para la carpintería?

Eso lo hago en mi horario de trabajo, pero la pintura la dejo para el rato libre, para ese momento en el que me siento inspirado.

¿Dónde pueden encontrarlo?

En mi taller ubicado en el pasaje Trinidad y Morán 210, en Comas. (Michael Livia)

