Cuando Cecilia Mendoza Ibarra se viste de blanco y recoge su cabello, saca a flote toda su paciencia y amabilidad para cuidar a una pareja de adultos mayores, en Surco.

Cuatro días a la semana, esta joven de 31 años se convierte en una dedicada técnica de Enfermería para cuidar de otros. Pero los sábados y domingos, suelta su cabello, se pone tacos y se viste con traje de luces para interpretar sufridos huainos como ‘La china con la voz que enamora’.

Cecilia, ¿qué descubriste primero, el canto o tu sentido de servicio?

El canto, porque crecí viendo a mis padres y tíos cantando sobre los escenarios. Soy de Áncash. El sentido de servicio llegó después, cuando empecé a trabajar cuidando niños para ganar dinero y mantener mi hogar.

¿Luego estudiaste Enfermería?

Sí, soy técnica en Enfermería y doy asistencia particular a una pareja de adultos mayores.

¿Ellos saben de tu talento en el canto?

Claro, ellos me apoyan mucho. Incluso me piden que les cante sus boleros y huainos preferidos. Yo lo hago encantada.

¿Tienes una orquesta o te presentas sola?

Yo me presento junto a mis hermanos (Gianmarco, Yuselino y Jordy), ellos forman el grupo ‘Dinastía Mendoza’.

¿Y cómo te llaman en el medio artístico?

‘La chinita con la voz que enamora’.

¿Las canciones que interpretas son de tu autoría?

No, muchas son de otros artistas y de distintos géneros. Mis hermanos y yo hacemos los arreglos musicales para convertirlos en huainos.

¿Cuáles son las canciones que más te pide el público?

‘La fruta prohibida’ y ‘Dos cervecitas’. Son tristes, pero están llenas de sentimiento y eso le gusta a la gente.

¿Qué te diferencia de otras artistas vernaculares?

La humildad. Eso es lo que me acerca al público y también a otros artistas con los que comparto escenario.

En las presentaciones algunos cantantes brindan con la gente, ¿tú lo haces?

Solo cuando el público me invita y bebo poco, porque no quiero marearme y no poder cantar ni bailar.

¿Con qué artista nacional te gustaría hacer un dúo?

Con Deyvis Orosco, me gusta su voz y sé que es sencillo y muy profesional.

¿Tus trajes son costosos?

Sí, en cada aniversario busco un padrino que quiera ayudarme con la donación de un traje. Esta vez mi madrina será Dina Paúcar.

¿Cuánto puede llegar a costar?

De 3 mil a 3 500 soles.

¿Cuántos años de vida artística tienes?

El sábado 28 celebro mi quinto aniversario en el mercado Huamantanga, en Puente Piedra.



