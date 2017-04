Cecilia Chacón: Conoce la nueva pasión de la exvoleybolista

Cecilia Chacón Peyrano (53) jamás imaginó que acompañar a su hija a seguir su pasión por el atletismo la ayudaría a encontrar su lado más fuerte. Ella pudo conocer distintas disciplinas que la animaron a vivir su segunda juventud y convertirse en una campeona en el lanzamiento de jabalina, disco e impulso de bala en la categoría máster.

¿Cómo nace esta pasión?

Yo acompañaba a una de mis hijas a sus entrenamientos de atletismo. Allí, su profesora me preguntó si me interesaba ser

atleta también, porque veía que tenía el físico para serlo. Por curiosidad, me animé a conocer algunas disciplinas y terminé enamorándome de ellas.

¿Cuáles son?

Empecé con el lanzamiento de jabalina, luego pasé al de disco y, una vez que tuve la fuerza necesaria, incursioné en el impulso de bala. La verdad, me costó mucho aprender a desenvolverme bien en estas disciplinas.

Deportista La nueva pasión de Cecilia Chacón.

¿Había practicado deportes antes?

Sí, yo era voleibolista profesional, es más, ahora soy instructora de vóley. Durante el verano dicté clases en las playas.



¿Cómo le ha ido en estas disciplinas?

Nunca imaginé que me iría tan bien, pero al poco tiempo que empecé con el lanzamiento de jabalina me invitaron a participar en el torneo panamericano y lo gané. Eso me motivó a practicar con el disco y la bala.



¿Qué otros títulos tiene?

Torneos nacionales, panamericanos, sudamericanos y el torneo de Chile, uno de los más importantes en categoría máster, entre otros.



Deporte Deportista sigue cosechando logros.

¿Entrena mucho?

Sí, se necesita mucho punche para este deporte. Pero lo hago con gusto porque siento que pongo el pecho por mi país en cada entrenamiento que hago.

¿Qué le dicen sus hijas?

Ellas están muy felices, son mis hinchas. Me apoyan en todo.



¿Qué metas se ha trazado ahora?

Lo más cercano son los Juegos Nacionales Máster de Estados Unidos, que serán en un mes. Precisamente, ahora mismo me estoy preparando física y económicamente, pues no cuento con auspicios y yo misma estoy pagando mi viaje. Por eso estoy buscando apoyo.



Deporte Deportista se prepara para nuevos campeonatos.

¿Dónde pueden apoyarla?

Pueden escribirme por redes sociales como ‘Soledad Cecilia Chacon Peyrano’. Les agradecería que me ayuden en este sueño de dejar en alto el nombre del Perú. (Michael Livia)



