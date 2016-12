A pocos días de la gran comilona por Navidad, también nuestro cuerpo merece ser tomado en cuenta y sobre todo entrenado para las calorías que consumiremos en diciembre. El nutriólogo Gerardo Bouroncle dice que no es bueno llevar una dieta rigurosa días previos a la Navidad para después, llegado el momento, atracarnos de postres y comidas.



¿Eres de los que comen rápido? Este hábito deberás cambiar y desde ahora comer despacio y masticar muy bien la comida (al menos 20 veces por cada bocado). Es lo mejor, verás por qué.



Eso sí, si jamás dices no a un postre, te recomendamos decirle ‘hasta luego’, al menos hasta Navidad, ya que aportan azúcares y grasas no recomendadas.





3_cenanavidad.gif (500×281)

Además, ten cuidado con las grasas. El aceite de oliva virgen es lo más recomendable. Se aconsejan de 3 a 4 cucharadas soperas al día.



Ahora que el sol nos acompaña aprovecha en beber abundante agua. Toma uno a dos vasos en ayunas para activar los órganos, luego tres antes del almuerzo, dos por la tarde y uno en la noche –minutos previos al descanso- para disminuir la tensión.



No olvides dar prioridad al consumo de verduras y ensaladas en abundancia. Por último, y no menos importante, ejercitarse. Si puedes ir a un gimnasio, ¡genial! Pero si no es factible, haga una caminata de 30 minutos diarios. También puede usar las escaleras, en lugar del ascensor, o bajar dos paraderos antes camino al trabajo.



Sigue los consejos de + Mujer para evitar algún remordimientos en Navidad.



Video: perfecta de pies a cabeza