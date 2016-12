Chinoclón es el rey de la Carretera Central

Cuando él canta los cerros también bajan. Al igual que el mítico cantante popular Lorenzo Palacios, ‘Chacalón’, el imitador Juan Carlos Espinoza (44) es todo un ídolo en Lima Este y es considerado el ‘rey de la Carretera Central’, pues cuando interpreta al fallecido músico en los locales de la zona, los fans parece que ven al mismísimo ‘papá Chacalón’, por lo que no dejan de pedir los clásicos ‘Muchacho provinciano’, ‘Viento’ y ‘Mi dolor’. Temas que arrancan más de una lágrima y que prometen hacer bailar a todos en este Año Nuevo.

¿Cuándo fue la primera vez que escuchó a ‘Chacalón’?

Tendría unos diez años. En esa época salía a la calle a vender pan, en una mano llevaba mis productos y en la otra una radio donde tocaban seguido la música de Chacalón.

¿Qué parte de su historia coincide con la de él?

Nos parecemos en que los dos somos personas que hemos venido de abajo, nos hemos sacrificado mucho y somos muy trabajadores.

¿Se considera un buen imitador de él?

Soy el único imitador oficial de Chacalón, los demás son seguidores.

¿Qué considera que es lo más parecido que tienen?

El timbre de voz. Yo cuando converso tengo el mismo tono que Lorenzo, no hago mucho esfuerzo para imitarlo, porque mi voz natural es muy parecida a la de él.

¿Tuvo oportunidad de asistir a un concierto suyo?

No, soy arequipeño y hace tres años recién vivo en Lima. Nunca tuve el honor de conocer ni escuchar en vivo a ‘papá Chacalón’.

¿A qué se dedicaba en Arequipa?

Siempre he cantado en orquestas y grupos musicales los fines de semana, pero el resto de los días he sido un mil oficios. He trabajado como taxista, carpintero y albañil.

Usted ganó en una de las temporadas de ‘Yo soy’...

Sí, en el 2014 fui el ganador indiscutible. Fue mi segundo intento, porque en el 2012 me presenté como Chacalón, pero me eliminaron. Luego, en el 2014, volví como Jhonny Orosco y Maricarmen Marín me sugirió que me presente como Chacalón, lo hice y entonces gané.

¿Qué hizo con el dinero?

Invertí una parte en un departamento. Creo que fue la mejor decisión que tomé.

¿Cuántos temas de ‘Chacalón’ canta?

Más de setenta. He hecho conciertos de siete horas.

¿Los seguidores revivirán con usted al ídolo del pueblo?

Sí, se emocionan cuando escuchan mis temas. Las letras de Chacalón identifican a muchas personas, al muchacho provinciano, al que ha sufrido en la vida. Yo considero que no es música que incita a la violencia.

¿Cómo considera que le ha ido este 2016?

Muy bien, mi carrera musical está por buen camino, pues he estado en varios lugares de Lima y provincias. Cierro el año con varias presentaciones. Los invito a visitarme en mi página de Facebook: Juan Carlos Chinoclon.