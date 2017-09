¿Qué hacer en caso de ciberbullying? [VIDEO]

Hace poco Thamara Gómez, integrante del grupo ‘Puro Sentimiento’, tuvo que lidiar con comentarios ofensivos en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), que incluso cuestionaron su sexualidad. A este tipo de agresión o acoso a través del Internet se le conoce como ciberbullying.



La psicoterapeuta Carmen Bravo señala que este tipo de hostigamiento se ha convertido en una amenaza que crece de forma alarmante en el Perú. Y no solo eso, también es considerado uno de los factores de suicidio en adolescentes. Por ese motivo, debe ser reportado de inmediato.



SEÑALES

Las víctimas del ciberbullying suelen aislarse, tienen poco interés en las redes sociales, lloran o se irritan sin una causa aparente, andan distraídos y no duermen bien.





RECOMENDACIONES



Guarda los mensajes ofensivos hacia tu hijo, son prueba de la agresión.



No incites a tu retoño a contestar los insultos en sus redes sociales.



Hazle saber que cuenta con tu apoyo en todo momento.



Si el agresor es un compañero de colegio, conversa con las autoridades del centro educativo.