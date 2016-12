Combate y Esto es Guerra se confiesan por Navidad y hablan de sus exparejas

Ya estamos a puertas de la Navidad por lo que los regalos y saludos forman parte del mes de diciembre. Y siendo una fecha de amor y paz muchos se preguntan si podrían conversar con una expareja.



¿Saludarías a tu exnovia por Navidad? Hugo García, Ernesto Jiménez, Laszlo Kovacs , Bruno Agostini e Ike Parodi respondieron así para + Mujer.



Ike Parodi, conocido por su participación en Esto es Guerra y Combate, afirma que no existe problema alguno de hablar con una ex, es más aseguró que es algo normal sobre todo en estas fechas. “Obviamente, depende mucho de cómo haya terminado la relación, pero tal vez se puede aprovechar para dejar de lado los problemas y ser amigos”.



Esta misma filosofía comparte la figura de Esto es Guerra, Hugo García, pero agregó un detalle básico para las personas que han iniciado una nueva relación. “También es importante conocer la opinión de tu pareja actual y saber si esto le incomoda o no”, explicó.



Sin duda, las exparejas de Laszlo Kovacs estarán presentes en los saludos del conocido actor ya que asegura que es “una fecha bonita para agradecer a las personas que formaron o forman parte de tu vida”.



Quien la tiene bien clara es el integrante de Combate Bruno Agostini al afirmar que “si acabó en buenos términos, creo que estaría bien llamarla o escribirle para saludarla por Navidad. Pero si han cortado mal, lo mejor es no hacerlo”.



Pero si con estas respuestas aún te queda alguna duda, Ernesto Jiménez recomienda que “si hace tiempo no se comunican y tienen algún tipo de ‘roche’ pendiente, hacerlo sería raro e incómodo”.