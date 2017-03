Come pescado y aprovecha al máximo sus beneficios

El pescado es uno de los alimentos más saludables que existen, su grasa está repleta de ácidos grasos Omega 3, un tipo de grasa que nosotros no producimos pero que es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, además nos reduce los riesgos de sufrir enfermedades al corazón.

Si bien el pescado es una fuente maravillosa de nutrientes, muchas veces la forma como lo preparamos hace que se pierdan muchos de ellos y no se aprovechen.

Para que esto no suceda debes de tener en cuenta lo siguiente:

• Aunque los pescados blancos como tilapia, lenguado, basa, etc. tienen un sabor más suave y son fáciles de digerir, no contienen tantos ácidos grasos Omega 3 como los pescados azules (atún, sardinas, salmón, jurel, etc.) por lo que la próxima vez inclínate por aquellos.

• Nunca frías el pescado en abundante aceite ya que las altas temperaturas del aceite caliente hacen que la grasa buena se pierda.



pescado alimentación Las innumerables especies de pescados y mariscos que ofrece nuestro país los convierte en alimentos indispensables para todas las edades.

• Existen formas de preparar el pescado que hacen que el sabor se realce y (lo más importante) evita que se pierdan sus maravillosos nutrientes, como: a la parrilla, al vapor, al horno, a la plancha, en papillote (cubierto de papel platina como un paquetito), saltado con verduras o crudo (cebiche).

• Si no te gusta el sabor del pescado pero sabes que lo debes de consumir por todos los beneficios que te brinda trata de “enmascáralo” con otros alimentos como tortilla de atún, soufflé de verduras con trozos de pescado, sopa de pescado, etc. La clave está en ir aprendiendo a aceptar el sabor de los nuevos alimentos.



¿QUÉ NUTRIENTES POSEE EL PESCADO?

El pescado es un alimento muy saludable, alto en proteínas de la mejor calidad, además contiene vitaminas del complejo B, A y D, todas indispensables para los sistemas de energía del organismo y para fortalecer tanto los huesos como para la salud de la piel y ojos; y por si fuera poco además, está repleto de selenio, un mineral que nos protege contra los radicales libres que son esos agentes que atacan a nuestras células buenas, asimismo de potasio y fósforo, en pocas palabras es un súper alimento.



¿Sabías que muchas conservas de pescado son altísimas en calcio ya que se guardan con diminutas espinas (puro calcio) que se desintegran y ni se sienten? la próxima vez consume con alegría atún o sardinas enlatadas, son una gran opción, más aún si eres intolerante a la lactosa y estás buscando opciones de alimentos altos en calcio, ácidos grasos, omega 3 y proteína.





