Las frases que nunca debes decirle a tu pareja ¡Te arrepentirás!

Las comparaciones son injustas y mutiladoras en una relación. Peor aun cuando el que las hace es quien se supone nos ama. Aunque todo parezca perdido, sí se puede encontrar solución con las frases que nunca debes decirle a tu pareja.



Lo primero que debes hacer es analizar qué es lo que quieres de tu relación y si lo estás consiguiendo o no. Luego conversa con tu pareja, dile todo lo que esperas de él y cómo te sientes cuando escuchas las frases que nunca debes decirle a tu pareja.





Dejar pasar las comparaciones es un gran error. Estos comentarios reflejan inconformidad y falta de admiración en tu pareja y generan resentimiento en ti. Ambos deben definir si se aman lo suficiente y definir cuáles son las frases que nunca debes decirle a tu pareja.





DILE CÓMO TE SIENTES



Reflexiona con tu pareja sobre las habilidades de cada uno. Ambos deben entender que no tienen que ser iguales a otras personas. Si quieres entablar una comunicación eficaz cuando le hables, empieza diciéndole lo que te gusta de él, así estará más dispuesto a escucharte. Solo después dile cómo te sientes con sus comparaciones.





GRAVE ERROR



Las comparaciones que debes evitar son las que pueden surgir en base a parejas pasadas. Es imposible que sepas cómo sería tu novio de la adolescencia como padre; por lo tanto, debes erradicar cualquier pensamiento que te lleve a creer que tu presente podría ser mejor si hubieras tomado otras decisiones.



Por ello, estas son las frases que nunca debes decirle a tu pareja: “Mi ex lo hacía de esta forma”; “Si me amaras verdaderamente, lo harías”; “¿Por qué no puedes ser como…?; “Mi ex me prestaba más atención”.