¿Conflictos con tu hijo adolescente? Aprende a actuar como padre

La adolescencia es una etapa difícil no solo para el hijo o hija, sino para toda la familia. Los púberes buscan autonomía, pero a la vez no quieren perder los privilegios que les otorgaba la niñez, dando lugar a problemas en el hogar.



María Rodríguez Huamaní, psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitario de Zárate señala que un entorno familiar estable y positivo es vital para que los adolescentes puedan transitar por esta etapa de manera adecuada.



Según la especialista el rol de los padres requiere mucha madurez emocional. "Tienen que examinar su conducta y el rol que están cumpliendo. Hay padres que actúan como adolescentes y obligan a los hijos a tomar responsabilidades que no les corresponde. O por el contrario, ellos adoptan los compromisos que sus hijos deberían asumir", sostiene Rodríguez Huamaní.

MALA COMUNICACIÓN



La psiquiatra también indica que otro problema suele ser la comunicación ineficaz. "El comportamiento del adolescente puede ser solamente un síntoma de la lejanía y los malos vínculos con sus progenitores. Es importante empezar a escucharlos, respetando su intimidad, espacio propio y reconociendo sus logros.

Es importante aceptar y respetar que nuestros hijos tienen un carácter distinto al nuestro.



Para la terapista, toda la familia debe participar en la solución de los problemas de los hijos. “Los papás usualmente se resisten a la ayuda, pensando en que todo el trabajo de terapia debe centrarse en el hijo”, indica.



Ella recomienda que tanto los padres como los jóvenes deben acudir a buscar ayuda en sus colegios, universidades, servicios de salud que se encuentren cerca a sus domicilios o en los Centros de Salud Mental Comunitarios.