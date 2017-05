Conoce las bondades de las almendras

A pesar de su alto contenido graso, las almendras son enormemente saludables y muy nutritivas. Son unos frutos secos muy ricos en nutrientes beneficiosos para la salud durante cualquier etapa de la vida. Las almendras tienen propiedades que contribuyen a retrasar el envejecimiento, cuidan nuestro sistema muscular, nervioso, inmunitario y cardiovascular.



Contiene antioxidante

Los antioxidantes (sustancias que protegen al organismo del daño oxidativo, que contribuye al envejecimiento y a varias enfermedades) están presentes en la parte marrón de la piel que recubre las almendras . Por esta razón, las almendras peladas a las que se les remueve esta cáscara no son una buena elección desde el punto de vista de la salud. Resumiendo: Este alimento puede proteger a las células del daño oxidativo, gran contribuyente al envejecimiento y a varias enfermedades.



Posee Vitamina E

Son altas en vitamina E, la cual protege a las membranas celulares de daños externos. La vitamina E también está dentro del grupo de los antioxidantes, y su función puntual es proteger las membranas celulares del daño oxidativo. Varios estudios han ligado un mayor consumo de vitamina E con una menor incidencia de enfermedades cardíacas, cáncer y Alzheimer .



Pueden ser de ayuda para controlar el azúcar en sangre

En general, todos los frutos secos son bajos en carbohidratos y a la vez altos en grasas saludables, proteínas y fibras. Esto los convierte en un alimento ideal para diabéticos. Pero lo que hace destacar a las almendras es su alto contenido de magnesio. Este mineral está involucrado en más de 300 procesos orgánicos, incluyendo el control de la azúcar en sangre. Lo que hace a este alimento muy útiles para prevenir el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, problemas de salud enormemente difundidos en la actualidad.



Tiene beneficios para la presión sanguínea

El magnesio en las almendras también puede ayudar a bajar la presión sanguínea. La deficiencia de magnesio suele estar ligada a problemas de presión, independientemente de si se tiene obesidad o no. Y considerando que la mayoría de los adultos no consume la cantidad de magnesio recomendada por día, agregar almendras a la dieta podría tener un gran impacto.



Reducen el hambre bajando el consumo general de calorías

Las almendras son bajas en carbohidratos y altas tanto en proteínas como en fibra. Y ambas incrementan la saciedad, lo cual lleva a un menor consumo de calorías.





