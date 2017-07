Los pequeños ojitos de Joel Curmuray Quispe brillan tanto como su traje y su talento. Cubierto de bordados chillantes, flecos metálicos y cintas coloridas, este pequeño de 7 años es un digno danzante de tijeras. A su corta edad domina las acrobacias que exige el baile ancestral del Perú, y sorprende a todos sus vecinos de San Juan de Miraflores.



Como todo niño soñador, Joel ansía con ser el mejor danzante de tijeras y desea bailar en Ayacucho para los paisanos de su abuelo don Daniel (otro danzante de tijeras que dejó de bailar a causa de un accidente). Ese será el mejor regalo y orgullo para su tatá (abuelo), el responsable de acercarlo a este arte y quien, con mucho esfuerzo, le compró su primer traje.



No hay una edad necesaria para ser danzante de tijeras, lo único que se necesita es voluntad, habilidad y amor por tus raíces, así lo demuestra el pequeño Joel quien se siente muy feliz de mantener viva nuestra cultura en todo Lima Sur.



danzante de tijeras Joel sueña con poder bailar en Ayacucho, frente a los grandes danzantes de tijeras.

Joel, ¿hace cuánto tiempo eres un danzante de tijeras?

Desde chiquito (su abuela, Gerarda, dice que desde que tenía tres años).



¿Quién te dio ese traje tan bonito?

Me lo compraron mis abuelitos para que pueda ir a mis presentaciones (el traje está valorizado en 900 soles, fue todo un sacrificio para sus abuelos conseguirlo).



¿Cuál es tu nombre artístico?

Pachacuyo de Mayo Luren.



¿Qué significa?

Pachacuyo quiere decir ‘terremoto’ en quechua (Mayo Luren es una ciudad de Ayacucho, donde nació su abuelo).



¿No te avergüenzas frente al público?

No, me gusta mucho bailar.



danzante de tijeras Joel junto a sus abuelos, Daniel y Gerarda, quienes apoyan y cultivan su amor por la danza de tijeras.

¿Cómo aprendiste?

Mi abuelito me enseñó (don Daniel también fue danzante de tijeras en su querido Ayacucho). También mi profesor, otro danzante.



¿A qué hora practicas?

Todos los domingos de 8 a 12 de la tarde.



¿Qué es lo más difícil de aprender de esta danza?

Mover las tijeras. Pero yo sé saltar, pararme de cabeza, dar volantines, todo sé.



¿Y no te da miedo lastimarte?

No, no me pasa nada.



¿Qué te dicen tus compañeros de colegio de que seas danzante de tijeras?

Me aplauden. Les gusta.



Además de bailar, ¿qué te gusta hacer?

Jugar fútbol y pintar.



¿Cómo eres en casa, travieso o tranquilo?

Un poquito travieso.



Su abuela interrumpe y cuenta que la última travesura que hizo Joel fue pintar todo el baño con tempera verde. “Abuelita, ya decoré el baño con manitas verdes”, me dijo (risas).



¿Qué sientes cuando bailas?

Alegría.



¿Qué deseas hacer cuando seas grande?

Quiero bailar en Ayacucho.



Sus abuelos lo abrazan y le dicen sonriendo “eso lo vamos a hacer el próximo año”.



